Bucaramanga y Cali no se hicieron daño en el Américo Montanini por la octava fecha

En el estadio Américo Montanini, Atlético Bucaramanga y Deportivo Cali igualaron 0-0 este sábado 21 de febrero de 2026, en un duelo correspondiente a la Liga BetPlay 2026-I que tuvo intensidad, roce y emociones, pero careció de contundencia en las áreas.

Desde el pitazo inicial, el compromiso fue de ida y vuelta. Bucaramanga intentó imponer condiciones con la iniciativa y el respaldo de su gente, mientras que el Cali respondió con transiciones rápidas y presión alta. Ambos equipos pisaron constantemente el área rival, aunque sin generar opciones claras de gol.

El partido se jugó más desde lo físico que desde lo técnico. Las disputas en la mitad de la cancha marcaron el ritmo de un encuentro cortado por faltas y fricciones, lo que fue calentando el ambiente con el paso de los minutos.

A los 34 minutos llegó la primera acción determinante. El defensor Fernando Álvarez, del Cali, vio la tarjeta roja y dejó a su equipo con diez hombres, obligando al conjunto azucarero a replegar líneas y ajustar su planteamiento para sostener el empate.

En el complemento, Bucaramanga intentó aprovechar la superioridad numérica, adelantando sus líneas y buscando profundidad por las bandas. Sin embargo, el orden defensivo del Cali y la falta de claridad en el último cuarto de cancha impidieron que el marcador se moviera.

Cuando parecía que el local tendría la ventaja hasta el final, el partido volvió a equilibrarse en número de jugadores. A los 85 minutos, Fabián Sambueza fue expulsado y dejó también con diez hombres a Bucaramanga, emparejando las cargas en el cierre.

Los minutos finales fueron intensos, con ambos equipos intentando un golpe de último momento. No obstante, las defensas se impusieron sobre los ataques y el 0-0 terminó siendo el reflejo de un duelo luchado pero sin precisión en la definición.

Posiciones de Cali y Bucaramanga

Con este resultado, Atlético Bucaramanga y Deportivo Cali llegaron a once puntos y se ubican parcialmente dentro del grupo de los ocho, manteniéndose en la pelea por la clasificación en esta fase del campeonato.

Próximos partidos de Bucaramanga y Deportivo Cali

En la próxima jornada, Bucaramanga visitará el sábado 28 de febrero a Independiente Medellín en el Atanasio Girardot, mientras que el Cali volverá a la acción el sábado 7 de marzo como local frente a Once Caldas. Su compromiso de la novena fecha ante Llaneros fue postergado para el 12 de abril.