Bustos ya causa polémica en Millonarios tras declaraciones contra Internacional

Millonarios se robó el show en el marco de la fecha 8 de la Liga Betplay tras haber caído frente al líder absoluto de la competencia, Internacional de Bogotá, en el Estadio Metropolitano de Techo.

El cuadro 'embajador' llegaba con la frente en alto tras dos victorias consecutivas frente a Águilas y Llaneros, pero Internacional le puso el "tatequieto" con un marcador de 3-2 que no gustó para nada a Fabián Bustos, quien catalogó esta derrota como injusta.

Lea también Millonarios está de luto: triste noticia antes del partido con Internacional

Bustos no se guardó nada tras la derrota de Millonarios

Fabián Bustos arribó al banquillo técnico de Millonarios tras la salida de Hernán Torres y su llegada estuvo protagonizada de altas expectativas que se fueron cumpliendo con el pasar de los compromisos.

El estratega argentino demostró una idea de juego completamente diferente aunque ha tenido que afrontar bajas sensibles como las de Falcao y Rodrigo Contreras por lesión, y también le dio un golpe anímico positivo a los hinchas y futbolistas.

Lea también [Video] Chicho Arango anotó su primer gol con Nacional en la Liga Betplay

Sin embargo, el momento de asumir su primera derrota llegó y al parecer la forma en la que lo hizo no fue del todo adecuada, ya que su reacción fue bastante explosiva al decir que Internacional no había merecido ganar el compromiso, ya que fue Millonarios quien dominó la mayor parte del compromiso y generó más ocasiones que le hubieran podido ayudar a irse arriba en el marcador.

"Fue un primer tiempo parejo y en el segundo tiempo salimos mejor desde los primeros cinco minutos que estuvimos en el campo de ellos, generamos situaciones y decirte que si es justo o no es justo tendremos que volver a verlo, pero si creo que no merecimos perderlo. Para mi es injusto no haber sumado, siempre cuando hablo trato de no molestar a los demás porque cada uno hace su trabajo para conseguir los resultados, pero no fueron más,no merecíamos irnos sin nada".

En otras noticias: Falcao revive la polémica en la Selección Colombia

Bustos también habló sobre polémicas en el arbitraje

El entrenador argentino también aprovechó para hablar con respecto a lo que fueron las jugadas de penal que no le fueron pitadas a Millonarios, mencionando que claramente de haberse podido convalidar le hubieran cambiado el ritmo y desarrollo al partido y el marcador.

"Yo ya la vi por televisión, la vi en el partido y ahora en el camerino, cuando un defensa se tira dentro del área es imposible que no toque al rival o que no haya uso de fuerza y creo que fue penal claro, no sé por qué lo volvió atrás porque por más que toca la pelota no te puedes tirar así dentro del área. La de leo también creo que es penal porque le gana la posición, va a cabecear y la camiseta se le estira, por lo menos ve a revisarla. No me quiero meter en el trabajo de los demás, pero son jugadas puntuales que hubieran cambiado el desarrollo del juego".