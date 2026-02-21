Millonarios está de luto: triste noticia antes del partido con Internacional

La fecha 8 de la Liga Betplay inició de manera muy intensa, con resultados sorpresivos y lluvia de goles en varios de los compromisos, tal como ocurrió en el Estadio Palogrande entre Once Caldas vs Fortaleza, aunque Millonarios también se roba el protagonismo a pesar de no haber saltado todavía al terreno de juego en esta jornada.

El equipo comandado por Fabián Bustos buscaría su tercera victoria consecutiva en el campeonato local enfrentándose al líder, Internacional de Bogotá. Sin embargo, justo antes del compromiso, se dio a conocer una desalentadora noticia que vincula al delegado deportivo del club, Óscar Cortés.

Lea también [Video] Luis Javier Suárez hizo un golazo en la victoria de Sporting de Lisboa sobre Moreirense

Mamá de Óscar Cortés falleció antes del duelo de Millonarios

Millonarios pasa por uno de sus mejores momentos en la competencia con la llegada del estratega argentino, Fabián Bustos, quien tomó el cargo tras la salida de Hernán Torres y ha logrado llevar al equipo por el camino de la victoria.

Sin embargo, afrontan un difícil momento deportivo con las lesiones de dos grandes figuras como lo son Radamel Falcao y Rodrigo Contreras, quienes estarán afuera de los terrenos de juego por un par de semanas.

Lea también [Video] Santiago Arias y Sebastián Villa tuvieron un amague de pelea en Argentina

A este duro golpe también se suma una triste noticia que va relacionada con el profe, Óscar Cortés, ya que su mamá falleció justo antes del compromiso ante Internacional de Bogotá.

Esta noticia afecta en lo anímico tomando en cuenta el importante papel que desempeña el delegado deportivo, quien también es una icónica figura del club tras su servicio y cariño durante tantos años.

En otras noticias: Falcao revive la polémica en la Selección Colombia

¿Quién es Óscar Cortés?

Óscar Fernando Cortés, el ex defensor mejor conocido como el Kinder se desempeña actualmente como delegado deportivo de Millonarios Fútbol Club. Para el año 2025, Cortés logró completar más de 972 partidos al servicio del plantel profesional de Millonarios; (205) como jugador, (15) como entrenador y (752) como delegado.