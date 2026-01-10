Cali alista despedida; Alejandro Rodríguez ya tendría acuerdo con otro equipo

A falta de confirmación oficial por parte de la Dimayor, se prevé que la próxima semana inicie una nueva edición de la Liga BetPlay, así que los equipos van ultimando detalles para afrontar la competencia que en este primer semestre del año tendrá un formato más corto, pues no habrá fecha de clásicos y tampoco se jugarán cuadrangulares, recurriendo a instancias de cuartos de final, semifinales y final, todo esto para acabar con tiempo prudente antes del Mundial 2026.

Uno de los equipos que espera con ansias el inicio del campeonato y que ha tenido varias incorporaciones en este mercado de fichajes es el Deportivo Cali, que recordemos ha sumado a su plantilla a jugadores como Daniel Giraldo, Juan Ignacio Dinenno, Fernando Álvarez, Pedro Gallese, Ronaldo Pájaro, Emanuel Reynoso y Joan Sebastián Gómez, sin embargo, en las últimas horas se informó de una baja sensible que tendría la institución ‘azucarera’.

El arquero Alejandro Rodríguez ya tendría acuerdo con otro equipo del FPC

Mucho se habló del futuro del portero Alejandro Rodríguez luego del arribo de Pedro Gallese, experimentado guardameta peruano que llegaría para ser titular en el Deportivo Cali, por eso, había incertidumbre de saber qué decidió tomaría el arquero panameño (nacionalizado colombiano), si seguir como suplente o buscar otro club donde pudiera tener más minutos.

Pues bien, en las últimas horas el periodista Alexis Rodríguez de Win Sports, informó que el equipo verde de la ciudad de Cali ya le habría concedido la autorización al arquero colombiano para emigrar al Deportivo Pereira, un traspaso que se daría en condición de préstamo por un año y sin opción de compra según contó el periodista Felipe Sierra.

Alejandro Rodríguez no quiere perder ritmo de competencia

De acuerdo con los reportes, el propio arquero de 24 años habría pedido a las directivas del Deportivo Cali y también al cuerpo técnico encabezado por Alberto Gamero, que lo dejarán ir a otro club para poder tener más minutos, entendiendo que difícilmente hará presencia en los partidos tras la llegada de Pedro Gallese.

Así las cosas, el Deportivo Pereira estaría muy cerca de anunciar a uno de los arqueros colombianos con mayor proyección hacia el futuro y que el año pasado con el Deportivo Cali demostró grandes condiciones, siendo incluso considerado por muchos como el futuro del arco de la Selección Colombia.