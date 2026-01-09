Lío en Dimayor: varios capitanes proponen el cese de actividades ¿por qué?

De acuerdo con información del periodista Mariano Olsen de Win Sports, recientemente hubo una reunión entre los capitanes de los 36 clubes del fútbol colombiano para hablar, entre otras cosas, de la disminución en la inscripción de jugadores que impuso la Dimayor para sus competencias del 2026.

Según el periodista, varios capitanes de los equipos no están de acuerdo con esa medida de la Dimayor que dejaría a cerca de 180 futbolistas sin trabajo, por eso, analizan un cese de actividades que sería decidido a través de una votación.

Referentes de los equipos ya se han quejado de esta decisión de la Dimayor

El mediocampista de Millonarios, David Mackalister Silva, ya se había referido al tema antes de viajar con el equipo ‘embajador’ a suelo argentino para los amistosos que tiene en su calendario, allí, el experimentado futbolista dejó claro que varios colegas se quedarían sin empleo y que la decisión se debería revisar detenidamente.

Por otro lado, el técnico Alberto Gamero también criticó esta disminución en la inscripción de jugadores (que pasa de 30 a 25 en cada club), respetando la decisión que hayan tomado los directivos, pero también pensando en el trabajo de los jugadores.

"Como técnico aceptamos lo que hagan los directivos. Yo no estoy de acuerdo en reducir la nómina de 30 a 25 jugadores. Se merma la nómina de los equipos, le estamos quitando el trabajo a muchos jugadores. No afecta solo al Deportivo Cali, afecta a todos los equipos", dijo Gamero en conversación con el programa ‘La FM Más Fútbol’ de RCN Radio.

El argumento de la Dimayor para disminuir la inscripción de jugadores

Días antes, el presidente de la Dimayor(Carlos Mario Zuluaga) dejó claro que esta decisión se tomó de manera unánime con todos los directivos de los equipos del fútbol colombiano en una asamblea general.

Además, Zuluaga explicó que la reducción de jugadores obedece a unos datos analizados que arrojaron la falta de minutos que varios futbolistas tienen en sus equipos, concluyendo que 25 es el número suficiente para afrontar las competencias, argumentando que esa cifra es la que manejan los clubes de la Premier League y de otras grandes ligas del mundo entero.