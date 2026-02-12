Internacional de Bogotá sigue golpeando la Liga: victoria, líder y agudizó crisis del Cali de visitante

El 20 de septiembre de 2025 fue la última vez que el Deportivo Cali de Alberto Gamero logró sellar una victoria en condición de visitante. En aquella fecha, superó con una goleada a La Equidad y ahora tenía ese mismo escenario por delante con la necesidad de salir de la crisis afuera de su casa.

Y es que, en el Estadio Deportivo Cali, el club se ha hecho fuerte, de hecho, está invicto en este 2026 en casa, pero de visitan no ha podido tener impacto. Internacional de Bogotá logró hacer un proyecto serio después de una mala racha con el nombre de La Equidad.

A lo largo del 2025, La Equidad no estuvo a la altura y arrancó el año con problemas con el descenso. Sin embargo, ya arregló el promedio con victorias que le han permitido estar en la parte alta de la tabla de posiciones. Un triunfo ante el Deportivo Cali para tomar el liderato junto con el Deportivo Pasto con 13 puntos.

PARTIDAZO DESDE EL PRIMER TIEMPO: AL DESCANSO CON EMPATE A UN TANTO

Apenas inició el compromiso, Cali fue el que mostró mejores cosas con Avilés Hurtado que reemplazó a Emanuel Reynoso. El delantero y capitán del cuadro azucarero creó peligro con un pase filtrado a Andrés Correa que centró y entre Carlos Vivas y Wuilker Faríñez salvaron al córner cuando Juan Ignacio Dinenno se perfilaba para definir.

Esa mejora desde los primeros minutos le dio aire al Cali para abrir el marcador antes de la primera media hora. Nuevamente los costados fueron vitales para llegar al arco rival. Fabián Viáfara centró raso desde la derecha para que Andrés ‘Titi’ Rodríguez sacara un remate al fondo.

Internacional de Bogotá reaccionó saliendo de los embates de la visita. Primero con Fabricio Sanguinetti con una llegada al área, pero antes llegó Pedro Gallese para tapar el ángulo y evitar el empate. Luego, a los 31 llegó la igualdad con un envío al área de Kevin Parra y Carlos Vivas anticipó a Gallese para cambiar la dirección al balón hacia el arco.

Wuilker Faríñez fue una muralla en el arco capitalino tras un enganche del ‘Titi’ que sacó un latigazo atajado por el venezolano y luego en el rebote Juan Dinenno no pudo clavarla al fondo. El ex Millonarios volvió a ser protagonista antes del final de la primera etapa con un disparo de Ronaldo Pájaro que salvó al córner.

REMONTADA DEL INTERNACIONAL Y LÍDER DE LA LIGA BETPLAY

La segunda etapa inició como en el primer capítulo con llegadas del Deportivo Cali con Avilés Hurtado. Sin embargo, su intento a los 49 minutos se fue por encima del larguero.

Rápidamente, Internacional reaccionó con un tiro libre de Kevin Parra. El balón fue raso en un mar de piernas, pero nadie desvió la pelota con destino al arco. Fue el vertical que salvó a un Pedro Gallese que ya estaba vencido. Cali salió de esas acciones de peligro y pegó nuevamente con Avilés Hurtado, ‘Titi’ Rodríguez y Johan Martínez que sacó un disparo raso con complicidad de Wuilker Faríñez para el segundo tanto.

Nuevamente, esa celebración del Cali duró poco. A los 69 minutos, 12 después del segundo tanto del cuadro azucarero, Larry Vásquez sacó un disparo ante un Pedro Gallese adelantado para romper el arco y poner la igualdad en el marcador. Pasaron 180 segundos para una jugada personal de Juan David Valencia que, con poco ángulo sacó un riflazo para el tercero.

De ahí en más, todo fue del Deportivo Cali que intentó igualar con oportunidades de Emanuel Reynoso quien ingresó, Juan Dinenno, Johan Martínez, Andrés Rodríguez, pero nadie pudo con la resistencia de Wuilker Faríñez. En la próxima jornada habrá duelo de líderes en Nariño. Pasto recibirá a Internacional, mientras que los caleños harán lo propio frente a Atlético Nacional.