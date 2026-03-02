Millonarios: Michaloutsos confirmó quién será el último jugador inscrito para 2026-I

El director deportivo de Millonarios, Ariel Michaloutsos, habló este lunes 2 de marzo en 'Planeta Fútbol', emitido por RCN Radio y Win Sports, donde abordó distintos temas relacionados con su presente en el club, el momento deportivo del equipo y la planificación del plantel para el primer semestre de 2026.

Durante la entrevista, el dirigente se refirió inicialmente a su proceso de adaptación tanto a Bogotá como a la institución azul, destacando el recibimiento que ha tenido desde su llegada. Según explicó, el entorno humano ha sido determinante para sentirse cómodo en esta nueva etapa profesional.

“Las personas han sido cálidas”, expresó Michaloutsos, resaltando que ese factor ha facilitado su integración al día a día del club y al trabajo conjunto con jugadores, cuerpo técnico y demás integrantes de Millonarios.

Uno de los temas centrales fue la serie frente a Atlético Nacional por la fase previa de la Copa Sudamericana, un duelo clave para las aspiraciones internacionales del equipo embajador. Allí, el directivo dejó claro que el objetivo es avanzar, aunque pidió analizar el contexto actual del proyecto deportivo.

Michaloutsos explicó que el club atraviesa un nuevo proceso, por lo que considera natural que aún existan aspectos por mejorar. En ese sentido, señaló que el equipo continúa en construcción y que el rendimiento todavía tiene margen de crecimiento competitivo.

De cara al cierre del mercado, el dirigente también confirmó cuál sería el último movimiento en materia de refuerzos para este semestre. Millonarios cuenta actualmente con 24 jugadores inscritos, por lo que aún dispone de un cupo disponible ante Dimayor.

Michaloutsos dio detalles del último jugador que será inscrito en Millonarios

Sobre esa plaza restante, fue claro al afirmar: “Es posible que ese cupo se pueda completar con un jugador de las divisiones inferiores”, dejando entrever que el club apostará por el talento de la cantera ante la limitada oferta existente a esta altura del mercado.

La decisión responde, entre otras razones, a la planificación institucional y a la confianza en los procesos formativos, una línea que Millonarios ha venido fortaleciendo en los últimos años dentro de su estructura deportiva.

Fecha y horario para Nacional vs Millonarios - Copa Sudamericana

Cabe recordar que el conjunto azul visitará a Atlético Nacional el próximo miércoles 4 de marzo en el estadio Atanasio Girardot, en compromiso correspondiente a la fase preliminar de la Copa Sudamericana, duelo que iniciará a las 7:30 de la noche. Actualmente, Millonarios ocupa la undécima posición de la Liga BetPlay con once puntos, a solo tres unidades del grupo de los ocho.