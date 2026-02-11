Cali brilló en la Liga BetPlay y arrasó en la gala que premia al fútbol femenino

Desde que nació la Liga Femenina Profesional, Fémina Fútbol, medio especializado en el balompié jugado por mujeres ha estado acompañándolas en cada torneo, por lo que decidió organizar desde 2018 una gala de premiación que destaca distintas categorías como mejor jugadora del año, la mejor jugadora en el extranjero, la mejor arquera, defensa, volante y delantera, entre otros premios más.

Deportivo Cali, su cuerpo técnico y jugadoras, fueron justamente quienes arrasaron en la gala, quedándose con la mayoría de los premios, incluyendo jugadora del año con Luisa Agudelo y una participación masiva en el 11 ideal de la Liga BetPlay Femenina 2025.

Lea también [Video] Frank Fabra es anunciado por su nuevo club en Colombia

Estas fueron las ganadoras de los Premios Fémina Fútbol en su novena gala:

La gala, que se llevó a cabo en el Auditorio Alfredo Molano Bravo de la ciudad de Bogotá, contó con la participación de distintas jugadoras, tal como Camila Reyes, quien aprovecha sus últimos días en suelo 'cafetero' antes de partir rumbo a su nuevo equipo en Canadá, los directores técnicos finalistas de la edición 2025, Jhon Alber Ortiz y Omar Ramírez, periodistas, entre otras figuras que rodean al fútbol femenino en Colombia, con el fin de celebrar los logros de las mejores futbolistas que destacaron a lo largo de la Liga BetPlay 2025.

Mejor portera: Luisa Agudelo

Mejor defensa: María Nela Carvajal

Volante del año: Paola García

Delantera del año: Daniela Garavito

Director técnico del año: Jhon Alber Ortiz

En otras noticias: Falcao llegó a los 40: ¿el mejor de la historia?

Así quedó el 11 ideal de los Premios Fémina Fútbol

En cuanto al mejor equipo de la temporada hubo futbolistas de cuatro equipos de la competencia, Deportivo Cali, Santa Fe, Orsomarso y Nacional, quienes destacaron a lo largo de la Liga BetPlay gracias al talento individual de sus jugadoras como el de Luisa Agudelo, Ingrid Guerra, Mariana Zamorano, quien se estrenó con galardón en la gala, Sofía Martínez, entre otras grandes figuras.

Otros premios de la gala Fémina Fútbol

Los demás reconocimientos que se entregaron en la gala de premiación fueron:

Jugadora joven: Valerin Loboa

Mejor extranjera en Colombia: Yéssica Velásquez

Mejor colombiana en el exterior: Katherine Tapia

Jugadora influyente: Leicy Santos

Gol del año: Reina Sofía Torres

Jugadora del año: Luisa Aagudelo