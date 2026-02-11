[Video] Frank Fabra es anunciado por su nuevo club en Colombia

El Deportivo Independiente Medellín anunció recientemente el fichaje de Frank Fabra, lateral de 34 años que regresa al fútbol colombiano luego de militar por 10 temporadas en Boca Juniors, conjunto argentino que se hizo con sus servicios en enero de 2016.

El futbolista antioqueño que surgió en el Envigado Fútbol Club y que también ha vestido la camiseta de clubes como Deportivo Cali y Medellín, volverá al equipo ‘poderoso de la montaña’ tras firmar un contrato de cinco meses, hasta junio de este año.

Frank Fabra vuele al fútbol colombiano: así fue presentado en el DIM

El futbolista que también supo jugar en la Selección Colombia fue anunciado como nuevo jugador del Medellín, conjunto que le abrió las puertas y lo impulsó para llegar a Boca Juniors en enero de 2016.

Ahora, 10 años después, Frank Fabra regresa al equipo rojo de Antioquia para continuar su carrera en el fútbol, lateral que fue presentado de manera particular en el DIM, que a través de un video mostró los lugares donde jugó el lateral, una historia contada con música tradicional de esas ciudades.

Medellín ya tendría completa su plantilla para la Copa Libertadores

El equipo dirigido por el técnico Alejandro Restrepo, que recordemos disputará la segunda fase clasificatoria de la Copa Libertadores 2026, serie ante Liverpool de Montevideo que se disputará el 17 y 24 de febrero, ya había sumado antes al lateral derecho Hayen Palacios y ahora suma a Frank Fabra, reforzando la defensa por las bandas y concretando así su plantilla para los desafíos de esta nueva temporada.

Cabe mencionar que el Medellín viene de un triunfo más que importante por 3-1 ante Cúcuta Deportivo, compromiso que le da vida al técnico Restrepo, quien no había ganado en la presente Liga BetPlay y sigue dejando su continuidad en vilo.

