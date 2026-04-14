Cali confirmó baja para la recta final de la Liga BetPlay

Deportivo Cali está en plena disputa por meterse al grupo de los ocho de la Liga BetPlay. Actualmente, el equipo azucarero está en la octava posición con 23 puntos, luego de seis victorias, cinco empates y cinco derrotas.

Para conseguir la clasificación, los vallecaucanos se medirán con Boyacá Chicó, América de Cali y Deportes Tolima para completar el calendario con el objetivo de llegar, por lo menos, a 29 unidades para llegar a los playoffs.

Deportivo Cali sufrió baja

A pocos días de enfrentar a Boyacá Chicó, el cuerpo médico de Deportivo Cali confirmó la lesión de una de las figuras que ha tenido el conjunto vallecaucano en el primer semestre de 2026.

Se trata del mediocampista Matías Orozco, que es duda para la recta final de la Liga BetPlay y además no podrá sumarse a la concentración de la Selección Colombia sub 20.

"El departamento médico del club informó que, durante el partido frente a Llaneros por la jornada 9 de la Liga, el jugador Matías Orozco sufrió un trauma indirecta en su tobillo derecho que le impidió finalizar el encuentro", señala el comunicado.

Orozco sufrió una lesión en los ligamentos del complejo lateral.

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"La evolución inicial sugiere una lesión leve de los ligamentos del complejo lateral, así como compromiso de los tejidos blandos en la región perimaleolar interna. Con base en este diagnóstico preliminar el deportista ya ha iniciado su proceso de rehabilitación", agregó el parte médico.