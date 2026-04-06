Rafael Dudamel perdió importante jugador en Cali para la Liga Betplay

Comenzó el resurgir de Deportivo Cali en la Liga Betplay de la mano de Rafael Dudamel tras la salida de Alberto Gamero tras los malos resultados. El venezolano le ha sabido sacar provecho a la plantilla del conjunto 'azucarero' y poco a poco acorta distancias con los equipos que se encuentran dentro de los ocho mejores equipos de la competencia.

El cuadro 'azucarero' busca cumplir con su principal objetivo en el torneo de apertura y es clasificar a la siguiente fase de la liga, pero también alejarse de la zona del descenso. Sin embargo, este objetivo se podría llegar a complicar en el marco de la fecha 15 con la baja sensible de Ronaldo Pájaro.

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El delantero de Cali fue sancionado y Dudamel no lo podría convocar

El estratega venezolano tomó el mando desde el 9 de marzo y desde entonces comenzó a realizar sus respectivos entrenamientos, acoplándose al equipo y trabajando en el respectivo planteamiento táctico que implementará para intentar salvar el semestre.

El venezolano llegó "pisando fuerte", ya llevó a cabo sus primeros enfrentamientos, cuenta con una plantilla de jugadores bastante fuertes con los que ya ha podido sacar varios resultados positivos desde que debutó contra Santa Fe y los cuales ya le permiten estar en la séptima casilla de la tabla de posiciones.

Cali cuenta con un "as bajo la manga" para afianzarse cada vez más dentro de los mejores de la liga local y es que tienen un compromiso pendiente contra Llaneros por el marco de la fecha 9.

Este duelo se llevará a cabo el domingo 12 de abril sobre las 16:10 en el Estadio de Deportivo Cali, pero lamentablemente para Rafael Dudamel en este duelo no podrá contar con una gran figura como lo es Ronaldo Pájaro, quien acumuló cinco tarjetas amarillas tras el duelo contra Junior y se perderá el compromiso según el reglamento de Dimayor.

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¿Cómo le ha ido a Ronaldo Pájaro con Cali?

Tras su exitoso paso por Fortaleza, equipo con el que precisamente debutó en 2020, Deportivo Cali decidió abrirle las puertas para el inicio de la temporada 2026 y su rendimiento ha sido bastante positivo, tanto bajo el mando de Gamero como de Dudamel, habiendo completado ya 15 partidos, prácticamente todos los de la Liga Betplay en su fase inicial, y sumando 943 minutos.

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¿Cómo le ha ido a Rafael Dudamel dirigiendo a Cali?

Tras su regreso al conjunto caleño luego de casi cuatro años fuera, el venezolano ya ha estado presente en cinco partidos en el banquillo técnico, completando un historial de tres victorias, un empate y tan solo una derrota, lo que deja buenas sensaciones para lo que será el resto de la temporada.