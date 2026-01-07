Cali sigue moviendo el mercado de fichajes 2026: confirmó nuevo refuerzo

Deportivo Calisigue sumando refuerzos de cara a lo que será la temporada 2026. El conjunto verdiblanco, que tiene el objetivo de competir por la Liga Betplay, quiere armar una nómina competitiva que pueda ser protagonista.

Desde el onceno vallecaucano se confirmó este miércoles 7 de enero por medio de sus redes sociales un nuevo refuerzo. El club dio a conocer con un comunicado en sus redes sociales la llegada de otro hombre que se suma a la disciplina de Alberto Gamero.

El mediocampista de 32 años llega al cuadro caleño tras su salida de Millonarios y habiendo hecho parte de uno del cuadro embajador y recientemente equipos como Deportivo Pereira y Deportes Tolima.

ParaCali, el arribo de Giraldo es una ayuda para suplir varias de las falencias defesivas del equipo en el semestre anterior. A Giraldo se suman nombres como el de Gallese, Pajaro, Dineno, entre otros refuerzos que sumaron los verdes para la Liga Betplay.

Desde la perspectiva de Alberto Gamero y la dirección deportiva del cuadro verdiblanco, el nacido en Carmen de Viboral, Antioquia puede aportar bastante para la experiencia del equipo vallecaucano. Un factor en el que el onceno azucarero tuvo problemas durante los momentos claves de 2025.

En otras noticias

Aunque Giraldo había perdido protagonismo durante su última etapa en Millonarios, sus cualidades para salir jugando desde la zona media fueron claves para su fichaje. El mediocampista además cuenta con una gran capacidad para el tabajo de marca.

Por ahora, Caliespera por seguir sumando refuerzos de cara a la temporada 2026. Todo apunta a que el onceno caleño añadirá un par de nombres a sus filas, en una nómina construida para ser campeón.

Lea también Cali confirmó fichaje de Selección Colombia: fue capitán

Deportivo Calisabe que tiene su primer reto de 2026 con el arranque de la Liga Betplay. Sin embargo, uno de los compromisos de más alto impacto será hacer un buen año y escaparle a la tabla del descenso.