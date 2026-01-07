Gamero destapó nuevos fichajes en Cali y trazó objetivos: “Ilusión grande”

Quedan pocos días para que inicie la Liga BetPlay 2026-I con el debut del Deportivo Cali que deberá enfrentar a Jaguares de Córdoba en el Estadio Jaraguay en condición de visitante. Para trazar los detalles que restan en la pretemporada y en la previa de la competencia, Alberto Gamero estuvo presente en rueda de prensa desglosando los amistosos, los fichajes, la ilusión que tienen y lo que se viene.

Cali necesitará sumar una gran cantidad de puntos para poder sellar la clasificación a los Play-Offs, algo que ha sido esquivo en las últimas ediciones de la Liga BetPlay. Por esta razón, el mercado de fichajes del cuadro azucarero va por buen camino con Pedro Gallese, Juan Ignacio Dinneno, Emanuel Reynoso, Ronaldo Pájaro, y a la espera de Daniel Giraldo.

Sin embargo, el mercado de fichajes para Alberto Gamero no ha terminado y en la rueda de prensa habló acerca de los jugadores y las posiciones que le hace falta al entrenador samario.

LAS PIEZAS QUE HACEN FALTA EN ESTE DEPORTIVO CALI

Alberto Gamero dejó claro que está contento con la nómina que han traído, “tengo tranquilidad y satisfacción de un grupo de jugadores que se quedaron el semestre pasado. Entrenaron con nosotros en diciembre y contento por la camada de jugadores que han llegado. Se siente más comprometido e ilusionado cuando ellos hablan que querían venir al Cali, una institución grande.

Queremos más jugadores, el fútbol colombiano tomó la decisión de 25 jugadores nada más y estamos mirando las posibilidades. Estamos esperando otro 9 más, estamos esperando un par de extremos si se puede dar, un central, si es zurdo mejor. Como técnico mejor si vienen dos o tres más. Hay jugadores que se han hablado y no han podido venir”.

Sobre las posibilidades de esos delanteros que quiere, afirmó que no importa si es extranjero o local. Se habla, de hecho, de Steven ‘Titi’ Rodríguez, “estamos buscando dos nueves, me gusta tener tres para tener dos en cancha y tener uno de suplente. Puede ser extranjero o colombiano, dependiendo de cómo podemos movernos en los otros frentes. Tenemos tres extranjeros, hace falta uno, y no vamos a tener inconvenientes si es un extranjero”.

Justamente, reconoció que no va a contar con Fernando Mimbacas, delantero uruguayo que tendrá que buscar nuevos aires, ya sea en préstamo o en una transferencia. Alejandro Rodríguez, que está en el radar del Deportivo Pereira tuvo conversaciones con Alberto Gamero que le dejó claro que siempre habrá competencia y que no quieren perderlo, pese a la llegada de Pedro Gallese.

LOS JUGADORES QUE ACTUARÁN EN EL AMISTOSO ANTE ONCE CALDAS

El Cali tendrá un amistoso ante Once Caldas en el Estadio Deportivo Cali a puerta cerrada. Alberto Gamero indicó que, para este duelo, tendrá a disposición a la mayoría de los fichajes y que, si están dentro de la lista de convocados, seguramente jugarán, “tengo jugadores que vienen entrenando con nosotros desde el primer día. La idea es que estén los refuerzos, que conozcan al grupo, que conozcan nuestro estadio.

Seguramente sí van a jugar los refuerzos. Estamos formando una nómina muy competitiva, la nómina me gusta bastante”.

Sobre Emanuel ‘Bebelo’ Reynoso señaló que, “está en exámenes médicos. Ayer hubo un fuerte cuadro gripal, no entrenó ayer, entrenó hoy y falta es que estampe la firma”. Habrá que esperar si en estos días, el volante puede sellar su contrato y estar en los amistosos de pretemporada para ganar regularidad.

LA ILUSIÓN Y LOS OBJETIVOS EN ESTE 2026

Por los lados de los objetivos y las ilusiones de este 2026, el entrenador samario afirmó que las ilusiones son mucho más grandes que a mitad del 2025 cuando llegó al club, “el comienzo de este año no es el mismo panorama a como llegué en el semestre pasado a mitad de año. Tengo más de 25 jugadores, hay que buscar enviar jugadores a otra parte. Es una ilusión que va creciendo, estoy más ilusionado a comparación de cómo vine. Vamos llevando las cosas bastante bien. Tenemos objetivos por nosotros y para nuestras familias”.

Posteriormente, trazó objetivos, “tenemos que ir pensando en crear metas positivas. Si queremos salir campeones hay que ir objetivo por objetivo. El primero es competir y trabajar bien, segundo, meterse dentro de los ocho primeros, tercero, llegar a la final y cuarto, ser campeón. Estamos en lo primero, buscaremos el segundo para dar la alegría a esta hinchada que lo necesita”.