Cali confirmó fichaje de Selección Colombia: fue capitán

Si hay que hablar de un buen mercado de fichajes, hay que destacar al Deportivo Cali que espera acabar con una mala racha de resultados que los han condicionado hasta el punto de pelear la salvación y de no lograr sellar las clasificaciones para los cuadrangulares semifinales en anteriores ediciones.

Vea también: Bucaramanga se arma con central uruguayo: jugó en Mineiro y en Cali

Desde 2021, el Deportivo Cali no está en una final y quiere terminar esa espera de cinco años con la posibilidad de meterse en instancias decisivas en este primer semestre del 2026. Con el grupo inversor de Guatemala, el proyecto deportivo azucarero luce muy bien con la llegada del arquero Pedro Gallese, seleccionado de Perú.

Sumado a Pedro Gallese, el club definió la contratación de Emanuel Reynoso, que tuvo pasado en Boca Juniors. También contará con el regreso de Juan Ignacio Dinneno, goleador que volverá a la institución como referente de ataque y Ronaldo Pájaro. Un secreto a voces era el tema de Fernando Álvarez y ya lo confirmó el club.

FERNANDO ÁLVAREZ, DEFENSOR CENTRAL CON PASADO EN SELECCIÓN COLOMBIA LLEGÓ AL CALI

Nacido en Nueva York, pero con nacionalidad colombiana y mexicana, Fernando Álvarez se convirtió en un nuevo refuerzo del Deportivo Cali para ofrecerle seguridad a la zaga defensiva que ha pasado por varios nombres y que no han estado a la altura en el último tiempo.

Con 22 años y un futuro ideal, Fernando Álvarez, quien ya había firmado un preacuerdo con el Cali fue presentado oficialmente este martes 6 de enero. Álvarez ya sabe lo que es representar a la Selección Colombia con proceso en el combinado juvenil como uno de los centrales referentes del país.

Le puede interesar: América pierde a ídolo por las lesiones: Piensa en el retiro

Fernando Álvarez fue capitán de la Selección Colombia Sub-20 en ese ciclo del Sudamericano para el Mundial de 2023, y en dicho certamen mundialista que se celebró en Argentina. Actuó en los cuatro partidos que disputó la ‘Tricolor’ en la Copa del Mundo.

Seguramente, en un futuro, el zaguero central que pasó por Pachuca y por el Montreal Impact antes de llegar al Deportivo Cali podría ser tenido en cuenta en la selección de mayores. Su pasado con el seleccionado Sub-20 le pueden dar la mano para representar al país y para ser uno de los líderes.

“DEPORTIVO CALI SUMA SOLIDEZ EN SU LÍNEA DEFENSIVA”

Con la llegada de Fernando Álvarez, el zaguero se convierte en el primer defensor en llegar al club para este 2026. El club presentó a su nuevo fichaje afirmando que, “Deportivo Cali suma solidez en su línea defensiva. Fernando Álvarez firmó su contrato y ya es parte del proyecto Azucarero”.









Lea también: ¿Luis Muriel al Junior? Así está la situación del delantero colombiano

Cali también lo presentó por medio de un video, “formado entre distintas culturas, impulsado a competir. Un defensor que llega para proyectar su historia con nuestros colores”.









Fernando Álvarez dio sus primeras palabras como verdiblanco, “hoy no llego solo a un equipo, llego a una historia que se defiende con el corazón. Vengo desde lejos, pero con un sueño claro: honrar esta camiseta. Sé lo que representa el Deportivo Cali, su gente, su lucha, su grandeza. Llego con hambre, con compromiso, dispuesto a dejarlo todo en cada balón. Prometo respeto, entrega y sentir estos colores como propios. Soy Fernando Álvarez y desde hoy soy del Deportivo Cali”.