Cali confirmó tres fichajes nuevos para la Liga BetPlay

El proyecto deportivo deCali se sigue fortaleciendo gracias a la inversión de los nuevos accionistas que le están apostando de gran manera a la plantilla de jugadores del estratega Alberto Gamero, pero también al equipo femenino que comanda Jhon Alber Ortiz.

La rama femenina de la escuadra 'azucarera' sigue dando de qué hablar al ser el vigente campeón del FPC e igualando a Santa Fe como los equipos con más títulos, aunque claramente la idea es seguir avanzando y sumar trofeos a las vitrinas del club, por lo que recientemente se anunció la llegada de tres nuevas jugadoras para la temporada 2026.

Cali tiene tres refuerzos más para la temporada 2025

La temporada deportiva en el Fútbol Profesional Colombiano ya arrancó y lo hizo con varias sorpresas en cuanto a resultados y mercado de fichajes. Sin embargo, todavía falta tiempo para que arranque Liga BetPlay Femenina, pero esto no quiere decir que los equipos no se vayan reforzando para afrontar la temporada, tal como lo han hecho Santa Fe y Deportivo Cali.

Las 'azucareras' pegaron primero justamente contratando a dos figuras de Santa Fe, Karla Viancha y Liz Katherine Osorio. A estas dos destacadas incorporaciones ahora se unen tres jugadoras más, Natalia Ruiz, Lisseth Moreno y Andrea Gómez.

Ruiz y Moreno se convierten en contrataciones oficiales para el club durante la temporada 2026, mientras que Gómez llega en condición de préstamo desde Real Santander, aunque con el mismo objetivo, sumar un nuevo título y soñar con la Copa Libertadores.





¿Cuándo inicia la Liga BetPlay Femenina?

Según dio a conocer el presidente de la Dimayor, la idea es que el torneo empiece en los primeros meses del 2026 y que finalice antes de octubre previo a que se dispute la Copa Libertadores en donde participará la campeona y subcampeona del rentado local. Carlos Mario Zuluaga indicó que, “en el fútbol femenino está planificado para arrancar en la primera quincena del mes de febrero e iría hasta exactamente el 30 de septiembre”.

Zuluaga afirmó que, “aspiramos tener los mismos 16 clubes y por qué no, dos clubes más. La idea es hacer una liga como debe ser, competitiva y que se respete el contrato de todo un año de las jugadoras”.











