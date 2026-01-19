Liga BetPlay 2026-I: altas y bajas del mercado de fichajes

Los 20 equipos del FPC se arman para ir por la primera estrella de mitad de año.

La Liga BetPlay 2026-I ya inició. Los 20 clubes del fútbol colombiano se armaron para ir en búsqueda de lo que será ese primer título liguero. Este año será a toda marcha, cambiando el habitual formato de cuadrangulares, por el de play-offs, ante la realización de la Copa del Mundo del 2026.

Conozca como se han confeccionado los 20 planteles de la Liga BetPlay 2026-I, pensando en los objetivos a nivel nacional e internacional para otros.

Altas y bajas de los clubes de la Liga BetPlay

Millonarios

- Altas: Radamel Falcao García, Carlos Darwin Quintero, Mateo García, Julián Angulo, Sebastián Valencia, Rodrigo Ureña.

- Bajas: Bruno Sávio, Ramiro Brochero, Cristian Cañozales, Juan José Ramírez, Juan Pablo Vargas, Iván Arboleda, Helibelton Palacios, Juan Carvajal, Edwin Mosquera.

Santa Fe

- Altas: Pablo Repetto (DT), Helibelton Palacios, Franco Fagúndez, Luis Palacios, Nahuel Bustos, Edwin Mosquera.

- Bajas: Yairo Moreno, Ángelo Rodríguez, Harold Santiago Mosquera, Marcelo Meli, Elvis Perlaza, Joaquín Sosa, Edwar López, Jeison Angulo, Juan Espitia, Juan Aristizábal

Junior de Barranquilla

- Altas: Jannenson Sarmiento, Luis Fernando Muriel, Kevin Pérez, Jean Pestaña

- Bajas: José Cuenú, Didier Moreno, José Enamorado, Javier Báez.

Atlético Nacional

- Altas: Kevin Cataño, Miltón Casco, Nicolás Rodríguez, Eduard Bello.

- Bajas: Joan Castro, Camilo Cándido, Facundo Batista, Billy Arce.

América de Cali

- Altas: Dany Rosero, Darwin Machís, Yeison Guzmán, Marlon Torres, Carlos Sierra, Jean Fernandes.

- Bajas: Luis Paz, Luis Ramos, Joel Graterol, Sebastián Navarro, Franco Leys, Santiago Silva, Jean Pestaña, Kener González, Manuel Caicedo, Éder Álvarez Balanta.

Lea también Liga BetPlay 2025-II: la IA confirmó el equipo que jugará la final ante Deportes Tolima

Deportivo Cali

- Altas: Juan Ignacio Dinneno, Pedro Gallese, Ronaldo Pájaro, Fernando Álvarez, Emanuel Reynoso, Daniel Giraldo, Joan Sebastián Gómez.

- Bajas: Javier Reina, Rafael Bustamante, Fabián Castillo, Yeison Gordillo, Andrey Estupiñán.

Deportes Tolima

- Altas: Jan Carlos Angulo, Kelvin Flórez, Luis Sandoval, Edwar López

- Bajas: Christopher Fiermarín, Kevin Pérez, Jáder Quiñones, Marlon Torres.

Atlético Bucaramanga

- Altas: Martín Rea, Brandon Caicedo, Jhon Fredy Salazar.

- Bajas: Nicolás Hernández, Alejandro Artunduaga, Bayron Duarte, Diego Chávez, Óscar Castellanos, Carlos Henao, Jhon Vásquez.

Independiente Medellín

- Altas: Yony González, Salvador Ichazo, Juan Manuel Viveros, Marlon Balanta, John Montaño, Didier Moreno, Enzo Larrosa.

- Bajas: Juan Arizala, Washington Aguerre, Yeferson Rodallega, Ménder García, Fainer Torijano, Jaime Alvarado, Jarlan Barrera.

Once Caldas

- Altas: Jaime Alvarado, Andrés Roa, Yeferson Rodallega

- Bajas: Jerson Malagón, Santiago Cubides, Santiago Mera, Juan Camilo García, Juan Carlos Díaz, Mateo García, Alejandro García, Luis Palacios, Andrés Ibargüen.

Deportivo Pereira

- Altas: Arturo Reyes (D.T.), Danilo Ortiz, Fabio Delgado, Ánderson Plata y Alejandro Rodríguez.

- Bajas: Carlos Darwin Quintero, Samy Merheg, José Moya, Jhon Largacha, Yesus Cabrera, Luis Mosquera, Kelvin Osorio, Adrián Estacio, Salvador Ichazo, Franklin Mosquera, Ómar Albornoz, Juan Sebastián Quintero, Jaime Díaz, Víctor Mejía, Juan David Ríos y Edwin Velasco.

Deportivo Pasto

- Altas: Jonathan Risueño (D.T.), Andrey Estupiñán, Matías Pisano, Wilson Morelo, Joider Micolta, Fáiner Torijano, Enrique Serje, Mateo Garavito, Hárrinson Mancilla, Máyer Gil, Geovanni Banguera, Diego Chávez y Edwin Velasco.

- Bajas: René Rosero (D.T.), Diego Martínez, Mauricio Castaño, Facundo Boné, Felipe Jaramillo, Víctor Cabezas, Santiago Jiménez, Saleth Puello, Juan Franco, Luis Caicedo, Juan Valencia, Kevin Rendón, Julián Quintero, David Camacho, Gonzalo Ritacco, Jéfferson Rivas, Diego Castillo y Brayan Sánchez.

Internacional de Bogotá

- Altas: Ricardo Valiño (D.T.), Larry Vásquez, Facundo Boné, Agustín Irazoque, Johan Caballero, Fabricio Sanguinetti, Kalazán Suárez, Hather Cuesta, Rubén Manjarrés, Emilio Gutiérrez, Wuílker Faríñez, Joan Castro y Dereck Moncada.

Fortaleza CEIF

- Altas: Miguel Silva, Miguel Pernía, Franco Pulicastro, Sebastián Herrera, Richardson Rivas, Joan Cajares y David Ramírez.

- Bajas: Sebastián Valencia, Andrés Ricaurte, Emilio Gutiérrez, Ronaldo Pájaro, Kelvin Flórez, Emilio Aristizábal, Santiago Córdoba, Luis Escorcia, Cristian Mosquera, Kevin Salazar y Jordan García.

Alianza Valledupar

- Altas: Éver Meza, Juan Viveros, Juan Arcila, Eduard Banguero y Yéiner Londoño.

- Bajas: Kalazán Suárez, Rubén Manjarrés, John García, Edwin Torres, Fabián Mosquera y Máyer Gil.

Boyacá Chicó

- Altas: Ítalo Montaño, Juan Sebastián Palma, Jaime Díaz y Jeison Mena.

Cúcuta Deportivo

- Altas: Federico Abadía, Sebastián Rodríguez, Léider Berdugo, Jhon Quiñones, Luifer Hernández, Víctor Mejía y Brayan Montaño.

- Bajas: Ramiro Sánchez, Sergio Román, Óscar Zúñiga, Henry Plazas, Julián Anaya, Amaury Torralvo, Juan Pablo Díaz, Cristian Álvarez, Wílmar Cruz, Oswaldo Valencia, Michel Ramos, Andrés Carreño, Quevin Quesada, Matías Pisano, Bladimir Angulo y Alex Borja.

Lea también Los 3 errores de Millonarios en la derrota ante Bucaramanga

Águilas Doradas

- Altas: Juan David Niño (D.T.), Andrés Ricaurte, Iván Arboleda, Cristian Caicedo, Andrés Álvarez y Alberto Higgins.

- Bajas: Jonathan Risueño (D.T.), Tomás Salazar, Delvin Alfonzo, Johan Caballero, Yony González, Wuílker Faríñez, Sebastián Rodríguez, Ánderson Plata, Wilson Morelo, Hárrinson Mancilla y Geovanni Banguera.

Jaguares de Córdoba

- Altas: Alexis Márquez (D.T.), Diego Martínez, Mauricio Castaño, Carlos Henao, Wilfrido de la Rosa, Carlos Ordóñez, Santiago Cubides, Franklin Mosquera, Darwin López, Bladimir Ángulo, Fabián Mosquera, Cristian Álvarez y Johan Hinestroza.

- Bajas: Álvaro Hernández (D.T.), Jhon Figueroa, Víctor Brid, Guillermo Gómez, Ronaldo Lora, Andrés Escobar, Didier Pino, Juan Camilo Roa, Daniel Padilla, Damir Céter, José Andrade, Juan Sebastián Herrera, Jerson Berrío, Yimmer Salas y Boris Palacios.

Llaneros

- Altas: Juan José Ramírez, Jhonier Blanco, Kelvin Osorio, Edwin Laszo, Alejandro Morález, Léider Riascos, Jhon Vásquez, Jimmy Medranda, Dennys Quintero y Kevin Caicedo.

- Bajas: Ánderson Mojica, Bryan Urueña, Eli Mina, Kénner Valencia, Jan Carlos Angulo, Howell Mena, Julián Angulo y Yeiler Góez.