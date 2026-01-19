Robben no acepta la comparación con Lucho Díaz: "No me gusta"

El gran momento del Bayern Múnich en la temporada 2025/26 ha reactivado un debate recurrente en Alemania, las comparaciones entre las nuevas figuras del equipo y las leyendas que marcaron una época. Sin embargo, una de esas leyendas salió al paso y fue tajante al respecto.

Robben rechaza las comparaciones con Olise y Luis Díaz

Arjen Robben, histórico extremo del Bayern, se refirió a las constantes comparaciones que han surgido entre Michael Olise y Luis Díaz con la icónica dupla que él conformó junto a Franck Ribéry. Aunque valoró el impacto de ambos jugadores en el esquema de Vincent Kompany, el neerlandés dejó clara su postura.

“No me gusta para nada”, afirmó Robben durante la Legends Cup disputada en Múnich. “En mi época también nos comparaban con otros jugadores y eso nunca me gustó. Cada jugador es único, cada uno tiene sus propias cualidades y su propia personalidad”, explicó.

Eso sí, el exinternacional neerlandés fue enfático en destacar la importancia de los actuales extremos del Bayern. “Lo más importante es que Olise y Díaz son muy importantes para el equipo en este momento”, añadió, reconociendo el peso que ambos tienen en el excelente presente del club bávaro.

El Bayern vuela en Bundesliga y responde en Champions

Las declaraciones de Robben llegan en medio de un gran presente colectivo del Bayern. En la Bundesliga, el equipo sigue invicto y lidera la tabla con una ventaja considerable sobre Borussia Dortmund. Incluso cuando pasó apuros en el primer tiempo ante Leipzig, el conjunto de Kompany resolvió el partido con autoridad en la segunda mitad.

En la Champions League, aunque sufrió una derrota ante Arsenal en Londres, el balance sigue siendo positivo, cinco victorias en seis partidos lo tienen en la segunda posición de la fase de liga, solo por detrás del propio Arsenal. En ese contexto, el nivel de Luis Díaz y Michael Olise ha sido clave, alimentando las inevitables comparaciones con el pasado glorioso.

Lahm también pide paciencia y títulos

Philipp Lahm, otro referente histórico del Bayern, también opinó sobre el tema. El excapitán coincidió en elogiar el rendimiento de Olise y Díaz, pero pidió cautela antes de colocarlos a la altura de Robben y Ribéry.

“Están haciendo un trabajo excepcional, pero no sé si se pueden comparar. Al final, todo se reduce a títulos”, sentenció Lahm, dejando claro que el legado en Múnich se construye con trofeos y continuidad en el tiempo.

Por ahora, el Bayern disfruta del presente y de unos extremos que marcan diferencia. Las comparaciones, como bien dijo Robben, pueden esperar.