Cali inició contacto con un ex Selección Colombia: “Me encantaría regresar”

Sin duda alguna, el Deportivo Cali ha demostrado en este fin de año que quiere borrar completamente su pasado que lo ha perjudicado y que lo ha puesto en zona roja con el tema del descenso. Alberto Gamero apuesta a salvarse y alejarse de una buena vez. La consigna debe ser competir y así lo han hecho sentir antes de que arranque el 2026.

Con el mercado de fichajes abierto, el Deportivo Cali no ha perdido la chance de fichar a jugadores de importante recorrido. Presentaron a Pedro Gallese, nada más ni nada menos que el portero titular de la selección de Perú. Fernando Álvarez, capitán del combinado nacional colombiano Sub-20 en el Mundial de la categoría de 2023 y Juan Ignacio Dinenno, que regresó como goleador.

También se armaron en el mediocampo con Ronaldo Pájaro que tiene un futuro atractivo después de cerrar la etapa en Fortaleza. El club salió de Yeison Gordillo, Rafael Bustamante, Javier Reina y Fabián Castillo. Debe armarse en la medular por las bajas de Gordillo y Bustamante, por lo cual, ya tendrían una sorpresa para toda la afición.

CONTACTOS CON UN VOLANTE EX SELECCIÓN COLOMBIA

Las ligas en los países sudamericanos ya terminaron y en medio de las vacaciones, Gustavo Cuéllar, jugador de Gremio de Porto Alegre viajó a Cali para pasar su descanso. Estefanía Gómez, periodista de Win Sports entrevistó al volante que pasó por la Selección Colombia.

¿Es Deportivo Cali una posibilidad para Gustavo Cuéllar? Pues bien, aunque parecía un rumor, el volante se encargó de afirmar que hubo conversaciones junto con el club para intentar lograr un regreso al equipo azucarero que fue su primera institución desde 2009 al 2014 cuando saltó al Junior, y posteriormente, al Flamengo.

Gustavo Cuéllar, que defendió los colores de la Selección Colombia del 2015 hasta el 2022 afirmó que, “sí, sí hubo acercamientos y diálogos; hablé con uno de los nuevos dueños del equipo y la propuesta fue realmente muy buena; la verdad es que entre mis compromisos en Brasil y ahora mi descanso en Cali, no he tenido mucho tiempo de analizar en detalle el ofrecimiento, pero sí puedo confirmar que hubo contactos y muy buenos”.

El deseo del barranquillero es regresar al equipo que le dio la oportunidad en la disciplina, “me encantaría regresar al Deportivo Cali y es algo que hace parte de mis propósitos, no sé si ahora o dentro de un año; lo cierto es que en este momento es difícil porque me queda un año más de contrato en Gremio y es un vínculo que no es fácil deshacer en este momento”.

¿SE CIERRA LA PUERTA POR SU CONTRATO CON GREMIO?

Después de estas palabras de Gustavo Cuéllar con Estefanía Gómez, la puerta no está para nada cerrada. Lo único es que no sería en este primer semestre del 2026, sino que podría ser una realidad para el 2027. Por ahora, la intención es seguir respetando su contrato con el club gaúcho.

Seguramente, el anhelo de Gustavo es retirarse en el Deportivo Cali que le dio la oportunidad de brillar como futbolista. Como azucarero, el ‘Vikingo’ ganó la Copa BetPlay y la Superliga. Regresar es su sueño, pero es consciente de que debe esperar a terminar su contrato con el Gremio antes de darle el sí al elenco caleño.