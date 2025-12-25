El refuerzo que tiene en la mira Santa Fe por pedido de Pablo Repetto

Independiente Santa Fe está en la búsqueda de refuerzos para afrontar la temporada 2026 en la que tendrá como gran reto la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores.

Bajo la dirección técnica del uruguayo Pablo Repetto, el conjunto 'cardenal' espera conformar una nómina competitiva para disputar la Superliga, la Liga BetPlay y el certamen internacional.

Santa Fe tiene refuerzo en la mira para 2026

Este jueves 25 de diciembre, el periodista Julián Capera dio a conocer que Independiente Santa Fe está "muy cerca" de cerrar la contratación de un nuevo jugador.

Se trata del lateral derecho Luis Palacios, quien llegaría al conjunto 'cardenal' procedente de Once Caldas.

Capera se sumará a Santa Fe con contrato en condición de préstamo por un año con opción de compra.

Palacios se convertiría en el reemplazo de Elvis Perlaza, quien no continuará en el cuadro capitalino.

Bajas en Santa Fe para 2026

Yairo Moreno, Ángelo Rodríguez, Harold Santiago Mosquera, Marcelo Meli, Elvis Perlaza, Joaquín Sosa, Edward López, Jeison Angulo, Juan Espitia, Juan Aristizábal.