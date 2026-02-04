Cali quiere un último fichaje; lanzó oferta por lateral del extranjero

Uno de los equipos del fútbol colombiano llamados a ser protagonistas en esta nueva temporada es sin duda el Deportivo Cali, conjunto que el año pasado cambio de dueños para superar una difícil crisis financiera y que ahora para este 2026 ha realizado una gran inversión en la incorporación de nuevos jugadores, además de mantener en el banquillo a un técnico de categoría como Alberto Gamero.

El equipo verde de la ciudad de Cali viene de obtener su segundo triunfo en la presente Liga BetPlay (3-0 ante Deportivo Pasto) y sigue mostrando cosas interesantes en su funcionamiento, sin embargo, Gamero no descarta la llegada de más refuerzos que mejoren la competitividad y el nivel de la plantilla.

Cali busca lateral y se fijó en el fútbol uruguayo

El equipo que de momento registra dos empates y dos triunfos en la presente Liga BetPlay, no cierra su mercado de fichajes y ya envió oferta formal a Nacional de Montevideo para el préstamo por un año del lateral colombiano Juan Pablo Patiño, así lo confirmó el periodista Mariano Olsen de Win Sports.

El futbolista caleño de 27 años, quien emigró al fútbol del extranjero el pasado mercado de fichajes (julio de 2025), saliendo Once Caldas tras una buena campaña con el equipo de Manizales y firmando contrato con 'El Bolso’ hasta julio del 2028.

Jugador que tendría la intención de seguir sumando experiencia en Uruguay, pero que podría escuchar la oferta del Cali al no tener asegurado un puesto como titular en el conjunto charrúa.

La trayectoria y los números de Juan Pablo Patiño

El lateral izquierdo disputó solo 10 partidos el semestre pasado con la camiseta de Nacional (un número discreto que podría ayudar al Deportivo Cali en su intención de ficharlo), jugador que recordemos surgió en las divisiones menores del Deportes Tolima y ha vestido la camiseta de clubes como Cúcuta, Bogotá FC, Alianza y Once Caldas.

