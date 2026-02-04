¿Sebastián Villa jugaría en River? Se abre nueva puerta para junio

A lo largo de enero, la novela en Argentina pasaba por el futuro de Sebastián Villa que, después de salir campeón con Independiente de Rivadavia, el extremo vallecaucano había firmado un acuerdo con Daniel Vila que consistía en que el club podía negociar la salida del colombiano si llegaba una oferta interesante para las pretensiones del equipo de Mendoza.

Vea también: James llegará a equipo que juega finales; duro reto para el colombiano

Entre las opciones salió Santos, Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras, entre otros clubes brasileños, además de Racing de Avellaneda de Gustavo Costas y River Plate de Marcelo Gallardo y Juan Fernando Quintero. Lo del equipo riverplatense llamaba la atención, especialmente por el pasado del antioqueño en Boca Juniors.

No se llegó a acuerdos entre las partes, dado que Independiente de Rivadavia no estaba de acuerdo con la suma de dinero que ofrecieron los clubes interesados en contar con Sebastián Villa. Apareció una versión que indicaba que los mendocinos buscaban una propuesta de 12 millones de dólares.

Posteriormente, Daniel Vila lo desmintió y estaban esperando una oferta de 6 millones de dólares. Nunca llegó una propuesta formal con ese dinero y Sebastián Villa se terminó quedando dentro de la institución, por lo menos para este medio año en el que afrontarán la Copa Libertadores.

SEBASTIÁN VILLA VUELVE A HACERLE GUIÑOS A RIVER PLATE

Después del partido de Independiente de Rivadavia ante Sarmiento de Junín en el que el extremo colombiano dio una asistencia, el antioqueño habló tras el compromiso y volvió a abrirle la puerta a River Plate con la posibilidad de firmar en algún momento con el cuadro riverplatense.

Le puede interesar: Dimayor le respondió a Sencia tras falsas declaraciones

El colombiano afirmó que, “se habló mucho de la posibilidad de River, todo pasa por algo. Esperemos, ahora estoy concentrado 100% en Independiente Rivadavia, todavía falta mucho, todo puede pasar”.

Además, una de las razones por la cual lo vincularon con River Plate fue nada más ni nada menos que por la relación que tiene con Juan Fernando Quintero. Son grandes amigos y sentenció que, “Juanfer es mi hermano, tenemos una relación muy especial, compartimos representante, compartimos en familia, así que todo puede pasar”.

Ese vínculo que tiene con Juan Fernando Quintero puede abrirle aún más la puerta para poder cambiar de aires y fichar por River Plate en mitad del 2026. Pues, por ahora, el futuro del colombiano está con Independiente de Rivadavia, por lo menos hasta el final de junio.

Además, cerró que la idea es poder tomar una decisión que sea lo más provechoso para él y para su familia, “la gente de Boca me escribía, me ven en la calle y me dicen, pero mi trabajo es jugar al fútbol, soy un trabajador que juega a la pelota. Siempre voy a querer lo mejor para mi familia, ahora con mi esposa vamos a tener una niña, pienso en mi futuro”.

Lea también: Fabián Bustos explicó el sistema de juego que utilizará en Millonarios: ¿línea de 3 o de 4?

Entre otras opciones, el colombiano afirmó que, “me gusta la liga brasileña, tuvimos una oferta de Santos, no se dio y mientras esté acá daré lo mejor de mí”. También habló de las posibilidades de estar con el combinado nacional en el Mundial de 2026, “veremos, ojalá que el profe (Néstor) Lorenzo pueda ver lo que uno hace y espero poder estar en el listado para el Mundial”. Para esta edición, Lorenzo podrá convocar a 26 jugadores, ahí se le abriría la posibilidad al antioqueño.