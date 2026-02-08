Deportivo Cali recibe duro golpe a horas de enfrentar a Millonarios

El Deportivo Cali se alista para lo que será la fecha 5 de la presente Liga betPlay, el llamado ‘Clásico Añejo’ del fútbol colombiano frente a Millonarios, un duelo en condición de local donde el equipo ‘azucarero’ buscará seguir por la senda de la victoria luego de su sólido triunfo por 3-0 ante Deportivo Pasto.

El conjunto dirigido por el técnico Alberto Gamero, que ha sido considerado como uno de los que mejor se reforzó para este 2026, se enteró de una noticia que compromete la confección de la nómina que el técnico samario todavía no dejar de construir.

Lea también: Cali vs Millonarios EN VIVO HOY domingo 8 de febrero - Liga BetPlay 2026-I

Fichaje caído en Deportivo Cali

Pese a que ya existía un acuerdo entre Deportivo Cali y Nacional de Montevideo para el préstamo del lateral izquierdo Juan Pablo Patiño, esta negociación no se ha podido concretar por un tema reglamentario, pues el equipo verde ya tiene cubierto el límite de 6 jugadores que puede tener en sus filas como cedidos y no podrá incorporar a más jugadores bajo esa condición.

Así lo confirmó el periodista argentino Mariano Olsen de Win Sports, asegurando que el fichaje no se podrá cristalizar porque el equipo ‘azucarero’ buscaba traer el futbolista colombiano bajo préstamo por 6 meses, así que Gamero no podrá tener en sus filas una incorporación que ya tenía como cerrado.

Los futbolistas que Cali tiene bajo condición de préstamo

El equipo verde de la ciudad de Cali ha hecho un gran esfuerzo económico y se ha reforzado buscando pelear el título de la liga local, por eso, ha realizado varias negociaciones con jugadores que han llegado cedidos de otros clubes, como es el caso de Emanuel ‘Bebelo’ Reynoso, Andrés Colorado, Johan Martínez, Michael Aponzá, Yani Quintero y Andrés Steven ‘Titi’ Rodríguez.