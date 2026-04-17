Cali recibe mazazo y se arriesga a quedar eliminado: Chicó sorprendió

Este viernes 17 de abril, en las horas de la tarde, Deportivo Cali visitó al Boyacá Chicó por la jornada número 17 de la liga colombiana del primer semestre del año. El partido se llevó a cabo en el estadio La Independencia de Tunja.



La escuadra de la capital del Valle del Cauca, en el papel, a pesar de jugar de visitante, estaba obligada a llevarse el triunfo. Los ‘azucareros’ siguen luchando por la clasificación a la siguiente ronda del torneo.

Empate en el camino

El equipo que es dirigido por el venezolano Rafael Dudamel llegó a este cotejo después de empatar 1 a 1 con Llaneros FC de Villavicencio. Este duelo se realizó en el estadio del Deportivo Cali.



“El equipo verdiblanco mostró iniciativa desde el inicio del encuentro, buscando imponer su juego ante su gente y generando aproximaciones de peligro durante la primera mitad, aunque sin lograr abrir el marcador. En la etapa complementaria llegó el tanto de la ventaja parcial gracias a Matías Orozco, quien agarró la pelota sin caer tras un rechazo rival y puso a toda la fanaticada a celebrar. Minutos más tarde, el conjunto visitante encontró la igualdad en un duelo que se mantuvo disputado hasta el final”, señaló el mismo club tras el juego.

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Derrota de visita

“A pesar de los intentos de los Azucareros por retomar la ventaja en los minutos finales, el marcador no volvió a moverse. Con este resultado, el Deportivo Cali sumó un punto que le permite continuar metido en el grupo de los 8, manteniéndose enfocado en los últimos duelos del todos contra todos y reafirmando su objetivo de meterse a los play-offs del torneo”, añadió.



En ese choque, Cali no pudo ganar y este viernes la historia se repitió. Boyacá Chicó terminó dando el golpe de local, ante su gente, y ganó por la mínima diferencia. Jairo Molina anotó el único tanto del compromiso.

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Panorama complejo

Con este resultado, Deportivo Cali quedó ubicado en la octava casilla de la tabla de posiciones del torneo con 23 puntos, pero con el riesgo de que los clubes que deben el duelo por esta jornada lo superen.