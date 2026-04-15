Goleador del FPC podría ser próximo fichaje de Cali

Deportivo Cali vuelve a ser el equipo a seguir en el semestre de apertura de la Liga Betplay 2026, ya que ha venido de menos a más desde que Rafael Dudamel asumió el cargo de director técnico tras la inminente salida de Alberto Gamero.

Aunque Dudamel no tuvo la oportunidad de conformar la plantilla de Cali y llegó a trabajar con los jugadores que ya estaban bajo el mando de Gamero, para el próximo mercado de fichajes podría llegar a contar un viejo conocido y goleador, Jhon Vásquez, quien confesó que estaría dispuesto a volver a vestir los colores del cuadro 'azucarero'.

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Jhon Vásquez quiere jugar de regreso en Cali

Deportivo Cali, aunque todavía le faltan muchas cosas por mejorar en cuanto a lo deportivo, ha demostrado una cara diferente para asumir los partidos y ha conseguido sumar resultados positivos que le permiten estar parcialmente dentro de los ocho mejores equipos de la Liga Betplay.

Recientemente cedió puntos frente a Llaneros en condición de local tras empatar con un marcador de 1-1 en donde se cumplió con la respectiva "ley del ex" por parte del equipo de Villavicencio, el cual cuenta con Jhon Vásquez en sus filas.

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El delantero cartagenero arribó en la presente temporada a Llaneros y volvió a despertar su olfato goleador tras la sequía que tuvo en Bucaramanga. Vásquez fue quien marcó el tanto del empate con Cali, pero claramente no lo celebró por su pasado en Cali, el cual fue uno de los mejores de su carrera y por lo cual le gustaría regresar en algún momento.

"Siempre lo he dicho, mi corazón es hincha de Deportivo Cali. Estoy agradecido con el Deportivo Cali, yo me hice hincha de Deportivo Cali y es solo agradecimiento a la institución y a la hinchada.

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¿Cómo le fue a Jhon Vásquez jugando con Cali?

El extremo de 31 años llegó a Deportivo Cali en 2020 y tuvo la oportunidad de jugar en 138 partidos hasta el semestre de clausura de 2023, sumando más de 9.000 minutos dentro del terreno de juego en donde se pudo reportar con 18 goles y 17 asistencias.

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Próximo partido de Cali

El siguiente reto de Dudamel como técnico de Cali será en el marco de la fecha 17 de la competencia cuando se enfrente a Boyacá Chicó en el Estadio La Independencia. Este encuentro se disputará el viernes 4 de abril sobre las 16:00 hora local.