González no tiene cuentas pendientes: Millonarios visita al América por la Liga

América de Cali se alista para uno de los compromisos más atractivos de la jornada cuando reciba este domingo a las 8:30 p. m. a Millonarios en el estadio Pascual Guerrero. Más allá de la relevancia del duelo en la tabla de posiciones, el partido tendrá un ingrediente adicional por la presencia de David González en el banco escarlata, pues el entrenador enfrentará a uno de sus exequipos.

"No se me pasa por la cabeza": González, técnico de América, sobre el partido contra su ex equipo Millonarios

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Sin embargo, el técnico fue enfático en restarle protagonismo al componente personal y dejó claro que en el club vallecaucano la prioridad está por encima de cualquier historia individual: “El partido contra Millonarios, partido contra Nacional, el partido contra el Cali, obviamente. Son partidos especiales, pero para América aquí no existen partidos especiales para el técnico, partidos especiales para los jugadores. Aquí es el club por encima de todo”, afirmó en rueda de prensa.

González insistió en que su enfoque está puesto exclusivamente en el rendimiento colectivo y en acercarse a la clasificación, sin pensar en rivales específicos o cuentas pendientes del pasado. “Yo no tengo, no se me pasa por la cabeza que juego un partido pensando en que voy a eliminar al uno o que qué rico ganarle al otro o que no puedo perder con este, no”.

Partido especial contra Millonarios: "tenemos que buscar nuestra clasificación"

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El entrenador también resaltó la importancia de sumar en los próximos encuentros para encaminar el semestre: “Nosotros salimos como América, tenemos que buscar nuestra clasificación. Ojalá en estos dos partidos que vienen poder sellarla y poder estar un poco más tranquilos para después cuando vengan los siguientes partidos del torneo internacional con el final de la liga”, explicó.

Además del aspecto emocional, González analizó uno de los puntos que busca corregir en el equipo: la dificultad para romper bloques defensivos cerrados. “Yo creo que el problema ha sido poder romper esas líneas, cuando el equipo rival se mete ya en lo que es bloque medio, medio bajo, poder progresar ahí y para poder progresar, pues uno empieza a sumar jugadores y ante cualquier pérdida puede quedar expuesto”.

El estratega reconoció que ese equilibrio será clave frente a Millonarios, un rival que suele aprovechar los espacios. “Es algo que definitivamente tenemos que tratar de mucho mejorar, compensar un poquito más”, concluyó.