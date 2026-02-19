Cali reveló gravedad de la lesión de Dinenno: ¿cuánto tiempo de baja?

No son buenas las noticias que llegan desde el Deportivo Cali, pues el equipo ‘azucarero’ se pronunció hace poco a través de un comunicado ofreciendo detalles de la gravedad de la lesión que sufre el delantero Juan Ignacio Dinenno.

El atacante argentino de 31 años, quien regresó al Deportivo Cali en este mercado de fichajes, fue el autor del gol de la victoria ante Atlético Nacional, pero tuvo que ser reemplazado en ese compromiso al minuto 83 luego de presentar molestias físicas.

Deportivo Cali dio detalles de la lesión de Juan Ignacio Dinenno

El centro delantero presenta una lesión muscular tipo desgarro miofibrilar en el sóleo derecho, jugador que ya se encuentra en proceso de rehabilitación y aunque no dieron detalles del tiempo de baja que tendrá Dinenno, este tipo de molestias físicas dan entre 12 a 15 días de recuperación.

Así las cosas, el referente del Deportivo Cali se podría perder dos partidos en la presente Liga BetPlay (contra Bucaramanga y Once Caldas), mientras que la tentativa fecha de regreso quedaría para el compromiso de la fecha 11, cuando el cuadro verde visite al Cúcuta Deportivo el próximo sábado 14 de marzo.

Cali también explicó la lesión de Emanuel Reynoso

En el comunicado también aparece información sobre la lesión de Emanuel ‘Bebelo’ Reynoso, asegurando que el mediocampista argentino presenta un trauma directo en el muslo izquierdo que no representará gran tiempo de recuperación, así lo confirmó el periodista Alexis Rodríguez de Win Sports, mencionando que el jugador se entrenó hoy con normalidad.

Por otro lado, en cuanto a los regresos que presenta el Deportivo Cali se presenta la recuperación de Andrés Felipe Colorado, quien tenía una fatiga en los isquiotibiales y que gracias a los trabajos de fisioterapia está disponible para el partido que tendrá el Cali este fin de semana contra Bucaramanga el próximo sábado 21 de febrero.

