Se lesionó figura de la Selección Colombia; dolor de cabeza para Lorenzo

El director técnico del Crystal Palace, Oliver Glasner, reveló en conferencia de prensa previa al duelo de este jueves por los 'playoffs' de la Europa League, que el jugador Jefferson Lerma tiene una lesión en el tendón de la corva y será baja por unas tres semanas.

Situación que pone en alerta a la Selección Colombia y la participación del mediocampista defensivo en los amistosos que el conjunto 'Tricolor' tiene pactados para el 26 y 29 de marzo, duelos que se llevarán a cabo en territorio estadounidense ante Croacia y Francia, respectivamente.

Detalles de la lesión de Jefferson Lerma

El entrenador del Crystal Palace también explicó que la molestia en los isquiotibiales que sufre el colombiano se produjo en el partido pasado ante el Burnley por la fecha 26 de la Premier League, duelo donde Lerma tuvo una jornada para el olvido, pues marcó autogol en la derrota 3-2 y tuvo que ser reemplazado al inicio del segundo tiempo por aquella lesión.

Lerma es considerado por muchos como uno de los pilares de la Selección Colombia que dirige el técnico Néstor Lorenzo, jugador que habitualmente es titular y que seguro tiene un cupo garantizado en la convocatoria del Mundial 2026 por su gran rendimiento jugando con la camiseta ‘Tricolor’.

¿Quién será el acompañante de Lerma en el medio campo de la selección en el Mundial?

Jefferson se ha mostrado como una pieza importante en el equipo nacional, quien cumple de buena forma la labor de dar equilibrio en el medio campo, brindando seguridad a los defensores centrales con buena marca y anticipación sobre los rivales, por eso, su puesto es fijo en la cita orbital y se tendría que definir su compañero en ese sector de la cancha.

Allí aparecen opciones como Richard Ríos, Kevin Castaño, Juan Camilo Portilla y Gustavo Puerta, jugadores que han hecho parte del proceso de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia y su objetivo de hacer un buen trabajo en el Mundial 2026.

