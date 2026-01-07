Deportivo Cali rompe el mercado; fichó jugador con pasado en Boca Juniors

Este miércoles 7 de enero, el Deportivo Cali dio a conocer a través de un video en sus redes sociales la incorporación del mediocampista argentino Emanuel 'Bebelo' Reynoso, jugador de 30 años que ha vestido la camiseta de clubes como Talleres de Córdoba, Boca Juniors, Minnesota United y Tijuana de México.

El anuncio llega luego de varias incorporaciones de renombre para el conjunto ‘azucarero’, pues ya se había concretado el fichaje del arquero Pedro Gallese, el centro delantero Juan Ignacio Dinneno, el mediocampista Daniel Giraldo y una de las últimas revelaciones del fútbol colombiano, el pivote y exjugador de Fortaleza Ronaldo Pájaro.

‘Bebelo’ Reynoso llega a fortalecer el medio campo del Deportivo Cali

El futbolista argentino probará su primera experiencia en el fútbol colombiano, lo hará en el equipo dirigido por Alberto Gamero en condición de préstamo por un año desde Talleres de Córdoba, conjunto dueño de sus derechos deportivos y dónde ha militado desde febrero de 2025.

En el video de presentación de su fichaje, Emanuel aparece recorriendo la ciudad de Cali y luego llegar a un hotel donde es visto escribiendo en su ‘diario’ lo que serían sus objetivos en el equipo verde, después, en su habitación recibe una llamada que le avisa de un detalle en el cajón de su mesa de noche, una camiseta del club con el número ‘10’ que no dudó en vestir.

Los números de Emanuel Reynoso en Talleres de Córdoba

A parte de su paso por Boca Juniors entre 2018 y 2020 (donde aportó 2 goles y 8 asistencias en 45 partidos disputados), el futbolista argentino viene de jugar en Talleres de Córdoba, conjunto que decidió ficharlo luego de su paso por los Xolos de Tijuana.

En el equipo ’Albiazul' tuvo una gran regularidad disputando un total de 30 partidos durante todas las competencias, logrando 1 gol y 1 asistencia en ese periodo.