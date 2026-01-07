Gamero no se escondió y salió en defensa del regreso de Falcao: "Es un ídolo mundial"

El fútbol colombiano volvió a sacudirse con una noticia cargada de simbolismo, emoción y memoria colectiva: el regreso de Falcao García a Millonarios .

La confirmación del retorno del máximo goleador histórico de la Selección Colombia no solo despertó la euforia de la hinchada azul, sino que también provocó reacciones profundas en protagonistas del FPC.

Alberto Gamero, hoy al frente del Deportivo Cali, fue uno de los primeros técnicos que tuvo Falcao en su etapa previa con el conjunto embajador. Por eso, su reacción fue más allá de lo estrictamente profesional.

En conferencia de prensa, Gamerohabló desde la experiencia y el respeto, dejando claro que la vuelta del delantero representa mucho más que un simple fichaje.

“Me enteré hoy, me parece que es un ídolo, no solo en el FPC, sino a nivel mundial. Engrandecen la liga. Hoy tenemos jugadores, así como tenemos de afuera como Gallese o Dinneno, vienen a fortalecer la liga colombiana. Para Falcao es bueno, debe ser bueno para el hincha y para el fútbol colombiano. Los jugadores que tenemos aquí también quieren lograr sus objetivos, así que, bienvenido al fútbol colombiano”.

Para muchos aficionados, su presencia simboliza la conexión entre el pasado glorioso y el presente competitivo del club. A sus 40 años, el delantero no regresa como una promesa, sino como una figura consolidada y en a etapa de cierre de su carrera.

Gamero, quien compartió camerino y procesos con el atacante durante su anterior paso por Millonarios, valoró el impacto que genera su presencia en el campeonato local. “Jugadores de esa categoría engrandecen la liga”, sostuvo el técnico, subrayando que la llegada de referentes de talla internacional eleva el nivel competitivo.

Más allá del aspecto mediático, el regreso del “Tigre” plantea retos deportivos importantes. Millonarios apuesta por la jerarquía, la experiencia y la inteligencia táctica de un delantero que, aunque ya no vive de la velocidad, conserva el olfato goleador y la capacidad de influir en momentos decisivos.

Para Gamero, la historia compartida con Falcao dejó enseñanzas valiosas. Aunque los resultados colectivos no siempre acompañaron, el proceso fue significativo.

El regreso de Falcao no es solo una apuesta deportiva; es un relato que une nostalgia, orgullo y esperanza, ingredientes fundamentales para mantener viva la pasión.

Desde la orilla rival, Gamero fue claro en su mensaje de respeto y buenos deseos. Aunque ahora dirige a otro club histórico, dejó de lado cualquier rivalidad para reconocer la magnitud del acontecimiento.

Su reacción confirmó que, en el fútbol, existen momentos que superan camisetas y resultados, y que invitan a valorar las trayectorias que han engrandecido el deporte.

La vuelta de Radamel Falcao García a Millonarios se convierte en uno de los episodios más significativos de la Liga Betplay para este semestre.