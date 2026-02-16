Cali le ganó a Nacional y le da un respiro a Gamero en la Liga Betplay

Deportivo Cali se impuso 1-0 a Atlético Nacional por la fecha 7 de la Liga Betplay 2026-1, gracias a un gol de Juan Ignacio Dinenno en el segundo tiempo. El conjunto azucarero dirigido por Alberto Gamero planteó un esquema ofensivo para romper la paridad en el medio campo.

Lea también Borja tendría arreglado su regreso a la Liga BetPlay

El elenco de Diego Arias salió con una formación conservadora, buscando mantener el cero en su arco y apostar por la posesión de la pelota. Sin embargo, la estrategia no dio resultados y terminaron cayendo ante un Cali que mostró mayor efectividad ofensiva.

La etapa inicial estuvo marcada por el juego físico y las tarjetas amarillas. Por el lado de los locales, Fabián Viafara y Felipe Aguilar vieron la cartulina. Nacional, por su lado, vio amonestaciones para Morelos y Cardona que tuvieron un par de acciones polémicas.

En otras noticias

Cali apostó por un planteamiento defensivo, generando poco en ataque más allá de algunos intentos puntuales, pero siendo ofensivo. El juego se tornó trabado con múltiples interrupciones y faltas, llegándose al descanso sin goles, pero con un ligero dominio territorial del visitante.

En el complemento, Cali incrementó la presión ofensiva con los ingresos de Luis Manuel Orejuela. El gol llegó a los 47 minutos cuando Dinneno se hizo presente para, en una jugada colectiva, marcar el gol que definió el compromiso.

Nacional intentó reaccionar con los cambios de Andrés Sarmiento, Juan Manuel Rengifo y el 'Chicho' Arango en la recta final, pero no logró inquietar el arco defendido por Pedro Gallese. Cali controló los últimos minutos con las entradas de Giraldo y Quiñones para asegurar una victoria clave para el descenso y la tabla de posiciones.

Lea también Gustavo Cuellar volvería al FPC: grande de la Liga Betplay haría fichaje

Próximos partidos de Cali y Nacional

En la próxima fecha, el sábado 21 de febrero, los vallecaucanos enfrentarán a Atlético Bucaramanga. Por su parte, Nacional deberá recuperarse ante Alianza como local, el mismo día en el Atanasio Girardot.