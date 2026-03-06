Cali vs. Once Caldas EN VIVO: Liga BetPlay HOY viernes ¿dónde ver? Hora y canal

El Estadio del Deportivo Cali será el recinto deportivo donde se desarrollarán las acciones del partido que será protagonizado por el equipo ‘azucarero’ y Once Caldas, duelo correspondiente a la fecha 10 de la presente edición de la Liga BetPlay.

El equipo dirigido por el técnico Alberto Gamero, que viene de un criticado empate 1-1 contra Fortaleza, buscará volver al triunfo en esta competencia que lo tiene en la décima posición con 12 puntos, registrando tres victorias, tres empates y tres derrotas.

Cali quiere reivindicarse ante un duro rival como Once Caldas

Al frente del equipo caleño estará Once Caldas, conjunto dirigido por el técnico Hernán Darío Herrera que viene desempeñando un buen rendimiento en este campeonato, recordando que el equipo blanco de Manizales es cuarto del torneo con 16 puntos.

El equipo liderado por Dayro Moreno quiere seguir por la senda de la victoria luego de vencer 4-2 a Fortaleza y 3-0 a Boyacá Chicó, ambos duelos en condición de local donde Once Caldas ha demostrado su poderío, sin embargo, en condición de visitante apenas ha ganado un partido, el de la primera fecha por 2-1 ante Cúcuta Deportivo.

Hora y canal de TV para ver EN VIVO Deportivo Cali vs. Once Caldas

El partido correspondiente a la décima fecha de la Liga BetPlay 2026-I se llevará a cabo este viernes 6 de marzo a partir de las 8:30 p.m. en Colombia, duelo que se podrá ver en este país por Win Sports, Win + Fútbol y por la plataforma digital de Win Play.

Fanatiz Internacional también transmitirá el partido para ciertos países del continente, señal que junto con fuboTV y fubo Latino 2 también dará el compromiso para los Estados Unidos. De igual manera, se podrán seguir las acciones más destacadas por las cuentas de X de los equipos protagonistas.

Más horarios para ver el partido:

Colombia, Perú y Ecuador: 20:30 horas

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 21:30 horas

Argentina, Uruguay y Brasil: 22:30 horas

ET Estados Unidos: 20:30 horas

PT Estados Unidos: 17:30 horas.