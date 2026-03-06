Álbum Panini Mundial 2026: Cuánto cuesta, dónde comprarlo y más detalles

Cada vez falta menos para el inicio de la Copa del Mundo 2026 que se vivirá en México, Estados Unidos y Canadá y lo cierto es que los aficionados inician a vivir la previa a la cita orbital con el tradicional álbum.

La reconocida editorial Panini ya anunció el inicio de la preventa del álbum en Colombia, lo que marca el comienzo de una nueva fiebre por completar las láminas del torneo más importante del planeta.

En esta edición, el álbum incluirá cerca de 980 láminas distribuidas a lo largo de más de cien páginas, en las que aparecerán las selecciones y figuras que participarán en el Mundial de 2026. Además, los sobres traerán siete figuritas, una novedad frente a ediciones anteriores que busca facilitar el proceso de completar la colección.

¿Cuánto cuesta el álbum Panini?

En cuanto a los precios, el álbum del Mundial tendrá diferentes presentaciones en Colombia. La versión pasta blanda costará aproximadamente 14.900 pesos, mientras que la edición pasta dura tendrá un valor cercano a 49.900 pesos. Por su parte, cada sobre de láminas tendrá un precio aproximado de 5.000 pesos e incluirá siete figuritas, dos más que en la edición del Mundial anterior.

Más allá del coleccionismo, el álbum Panini se ha convertido en una experiencia cultural alrededor del fútbol. Intercambiar láminas, reunirse con amigos para completar páginas y seguir a las estrellas del torneo son parte de una tradición que acompaña cada Copa del Mundo.