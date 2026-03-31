¿Cambió el esquema? Bustos responde por las modificaciones en Millonarios

El empate 2-2 entre Millonarios FC y Fortaleza CEIF dejó sensaciones encontradas en el conjunto ‘embajador’, y su técnico, Fabián Bustos, explicó en rueda de prensa las decisiones tácticas que marcaron el desarrollo del compromiso, especialmente en relación con los cambios realizados durante el segundo tiempo.

Fabián Bustos, DT de Millonarios, fue cuestionado por los cambios contra Fortaleza

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El entrenador argentino fue consultado por la salida de Sebastián Valencia al minuto 60, una modificación que generó interrogantes entre los aficionados. Bustos aclaró que la decisión respondió a un tema físico: “Estaba cansado, le costaba sostener el ritmo. Es una posición que trabajó bien en la semana, hizo un buen partido, pero no está acostumbrado a jugar ahí tanto tiempo”, explicó.

Ante esa situación, el cuerpo técnico optó por reorganizar el esquema. El ingreso de Vega permitió adelantar a Rodrigo en el campo, mientras que Mateo asumió funciones por banda, en un intento por mantener la intensidad ofensiva y buscar la victoria en casa.

Más allá de los ajustes, Bustos reconoció que el equipo cometió errores que terminaron costando puntos: “Se nos escapa por errores nuestros. No jugamos un gran partido, pero creo que merecíamos ganarlo”, afirmó, dejando ver su inconformidad con el resultado final.

Apretado calendario para Millonarios: Jaguares, Tolima y O'Higgins

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Millonarios dejó escapar la victoria en El Campín, y las palabras de Bustos reflejan la autocrítica y la necesidad de ajustes en un momento clave del campeonato.

El técnico insistió en que, aunque hubo aspectos positivos en la intención ofensiva, el equipo debe mejorar en la solidez defensiva y en la eficacia en ambas áreas: “Hay que evitar que te hagan gol y convertir las que generas”, puntualizó.

Los embajadores esperan un calendario apretado, juegan el Jueves contra Jaguares en Montería, reciben en El Campín a Tolima el domingo y el martes 7 de abril jugarán su primer encuentro por Copa Sudamericana.