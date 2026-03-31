Entrenador de Fortaleza reveló la clave para frenar a Millonarios

El técnico de Fortaleza CEIF, Sebastián Oliveros, valoró el empate 2-2 conseguido contra Millonarios FC en el estadio El Campín, destacando el compromiso y la disciplina táctica de sus dirigidos en un partido exigente. El encuentro terminó con un pequeño rifirrafe, teniendo a Leo Castro como protagonista.

Millonarios y Fortaleza empataron en vibrante partido 2-2 en El Campín

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El partido fue muy cambiante, antes de los primeros quince minutos los visitantes estaban celebrando; sin embargo, el equipo de Fabián Bustos logró de a poco hacerse fuerte en el terreno de juego, y mediante Leo Castro y Sebastián Valencia remontaron en el marcador.

El equipo de Oliveros tuvo la Fortaleza para ajustarse al plan de juego del partido, con una jugada similar Herrera decretó su doblete.

El estratega resaltó que su equipo ejecutó de manera correcta el plan de juego, especialmente en la contención de un rival que suele ser dominante en casa. “Hay que valorar el trabajo y el esfuerzo de los muchachos. Siguieron a cabalidad lo que habíamos planteado”, afirmó, aunque reconoció que el segundo gol de Millonarios pudo haberse evitado.

Sebastián Oliveros, DT de Fortaleza: "Sumar acá nos reconforta. Queríamos los tres puntos"

Oliveros explicó que una de las claves del planteamiento fue reducir los espacios del rival, consciente de la velocidad ofensiva del conjunto ‘embajador’. “Sabemos que Millonarios es un equipo que ataca rápido y necesita espacios, y por muchos momentos logramos quitárselos”, señaló.

Además, el técnico hizo énfasis en la dificultad del compromiso, teniendo en cuenta el contexto del partido y la fortaleza reciente del rival frente a otros equipos del torneo. En ese sentido, consideró valioso el punto obtenido en condición de visitante, más allá de no haber conseguido la victoria.

“Sumar acá nos reconforta. Queríamos los tres puntos, pero este resultado nos muestra que vamos por buen camino para lo que viene”, expresó.

Finalmente, Oliveros aseguró que el objetivo es seguir acumulando puntos en la recta final del campeonato, manteniendo la ilusión de pelear por un lugar entre los ocho. “No es fácil, pero queremos competir hasta el final. Si alcanza, perfecto, y si no, servirá para proyectar el segundo semestre”, concluyó.