Cambios en la tabla de posiciones de la Liga Betplay tras la fecha 11

El torneo de la máxima división del Fútbol Profesional Colombiano sigue avanzando de la mejor manera y ya se pasó la mitad del calendario, dejando una jornada 11 cargada de emociones, goles y, por supuesto, movimientos en la tabla de posiciones que poco a poco van consolidando a los ocho mejores de la competencia que avanzarían a la siguiente instancia de la competencia.

Atlético Nacional continúa en racha de victorias y se posiciona como sólido líder, pero quienes no aflojan el ritmo son Once Caltas e Internacional de Bogotá, quienes lo siguen de cerca. Además, Junior y Medellín volvieron a la victoria, lo que calentó las cosas al momento de conseguir uno de los anhelados cupos a la siguiente instancia del certamen.

Tabla de posiciones de la Liga Betplay 2026-I tras la fecha 11

Nacional y Once Caldas hicieron respetar su condición de local en esta nueva jornada de la competencia y lograron sumar de a tres unidades al vencer 2-0 a Llaneros en el Atanasio Girardot y 4-2 en el Estadio Palogrande, lo que les permite mantenerse en la parte alta de la tabla de posiciones.

La sorpresa de la fecha llegó en el Estadio La Independencia cuando Boyacá Chicó frenó el buen momento por el que venía pasando Fabián Bustos con Millonarios al derrotarlo 2-1 en un duelo que terminó solo con 10 jugadores para cada una de las escuadras.

Mientras que Junior y Medellín también se sacudieron y regresaron al triunfo también. El 'poderoso de la montaña' le remontó a Jaguares en condición de visitante y se vuelve a ilusionar con entrar a los ocho tras acortar una considerable ventaja. Por otro lado, el equipo de Alfredo Arias también dejó en el camino a Fortaleza, aunque sufrió a pesar de estar como local, y se afianzó en la quinta casilla.

1. Atlético Nacional – 24 puntos

Atlético Nacional – 24 puntos 2. Once Caldas – 22 puntos

Once Caldas – 22 puntos 3. Deportivo Pasto – 21 puntos

Deportivo Pasto – 21 puntos 4. Internacional de Bogotá – 20 puntos

Internacional de Bogotá – 20 puntos 5. Junior – 19 puntos

6. Bucaramanga – 18 puntos

Bucaramanga – 18 puntos 7. América de Cali – 17 puntos

América de Cali – 17 puntos 8. Tolima – 16 puntos

En otras noticias: Exclusiva con: Mateo García - DIM, por el cupo en Libertadores

¿Cuándo inicia la fecha 12 de la Liga Betplay 2026-I?

La liga de apertura no da espera y la jornada 12 comenzará justo el martes 17 de marzo con el duelo entre Llaneros y Cúcuta, dos escuadras que están obligadas a sumar de a tres puntos en un duelo que se llevará a cabo desde las 16:10 hora local.

La respectiva fecha llegará a su fin en el Estadio Polideportivo Cincuentenario el viernes 20 de marzo con el compromiso entre Águilas Doradas y América de Cali sobre las 15:00.