El estadio Romelio Martínez de la ciudad de Barranquilla fue el recinto deportivo donde se desarrollaron las acciones del partido que fue protagonizado por el Junior y el conjunto bogotano de Fortaleza, duelo que cerraba la fecha 11 de la presente Liga BetPlay.

El equipo ‘rojiblanco’ que dirige el técnico Alfredo Arias buscaba reivindicarse tras la dolorosa derrota por goleada 4-0 que sufrió en la fecha pasada ante Nacional, una misión que trataría de cumplir nuevamente en condición de local.

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Así fue el partido entre Junior y Fortaleza

Las cosas empezarían bien para el conjunto barranquillero, pues al minuto 14 se abrió el marcador gracias a un remate bien colocado de Teófilo Gutiérrez, quien aprovechó una pelota mal despejada por Fortaleza para colocar el 1-0.

El experimentado delantero de 40 años sigue demostrando su buen aporte al equipo ‘tiburón’, que tuvo un mayor control del partido en la primera parte del compromiso y neutralizó de buena manera el trabajo ofensivo de Fortaleza, conjunto que pese a ese flojo aporte tuvo una pelota en el palo tras un remate fuerte de media distancia.

Cambiaron las cosas en el segundo tiempo: Fortaleza le respondió a Junior

Unos 20 minutos después de iniciado el segundo tiempo, el juez central del compromiso sancionó penalti a favor de Fortaleza por una mano de Jean Carlos Pestaña, cobro que fue bien ejecutado por Andrés Arroyo, quien puso el 1-1 en el marcador.

Al equipo 'juniorista' se le complicó generar ocasiones de peligro después de la anotación de los 'Amix, solo un remate de Guillermo Paiva al minuto 83 se pudo presenciar, el cual fue tranquilamente atajado por el arquero Miguel Alejandro Silva.

Fortaleza tampoco pudo hilvanar mayores jugadas ofensivas que llegaran con gran peligro sobre el arco de Mauro Silveira, así que el partido parecía quedar en empate, sin embargo, en un tiro de esquina cuando ya corrían los minutos de adición del segundo tiempo, el Junior terminó ganado el partido por 2-1 tras un cabezazo de Pestaña.

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