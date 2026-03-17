Preocupación en el América: figura se perdería el resto de la liga

América de Cali no pudo ser efectivo y terminó empatando 1-1 con Deportes Tolima en la reciente fecha 11 de la Liga BetPlay, el equipo de los ‘Diablos Rojos’ tuvo un buen rendimiento, pero no pudo ganarlo, además, durante el compromiso dos de sus futbolistas tuvieron que ser reemplazados tras sufrir molestias físicas.

El defensor Nicolás Hernández y el lateral derecho Mateo Castillo no pudieron terminar el partido, sin embargo, uno de ellos es el que más preocupa por la delicada lesión que pudo haber sufrido y que lo dejaría varias semanas por fuera de las canchas.

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Preocupación en el América con Nicolás Hernández

De acuerdo con información del periodista Leonel Cerrudo, este lunes 16 de marzo se le hicieron estudios a Nicolás Hernández para determinar la gravedad de la lesión que sufrió en una de sus rodillas, sin embargo, el club le realizará mañana más exámenes médicos a la espera de que desinflame la zona afectada.

Reportes desde la ciudad de Cali indican que el primer dictamen médico no es alentador y que la lesión pinta para ser compleja, así que hay preocupación en el América, especialmente porque Hernández venía desempeñando un buen papel y siendo un habitual titular en el equipo dirigido por David González.

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Mateo Castillo sí da tranquilidad al América

Había también expectativa de saber sobre el estado físico del joven lateral derecho, sin embargo, el propio futbolista hizo parte de la rueda de prensa posterior al empate con Tolima y allí dio un parte de tranquilidad, asegurando que sintió molestias durante el partido y pidió el cambio, pero no resultó ser nada grave.

"Sentí un problema en el posterior pero ya me revisaron y no es nada grave. Estoy muy contento con mi rendimiento, es el fruto del trabajo que vengo haciendo desde hace mucho tiempo", aseguró Mateo Castillo.

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