En las últimas horas, Independiente Santa Fe confirmó que la jugadora María Camila Reyes se va del equipo y no hará parte de la plantilla profesional para la Liga Betplay Femenina 2026.

Mediante un comunicado, el conjunto 'cardenal' se despidió de la capitana, que dejó claro su amor por el equipo durante algunas temporadas y se convirtió en una parte fundamental para el club que siempre ha resaltado en el torneo femenino.

Es importante tener en cuenta que Santa Fe no dio a conocer cuál será el próximo destino de Reyes, pero todo apunta a que podrá vivir una experiencia internacional.

Camila llegó a Santa Fe en 2022 tras haber pasado por La Equidad, Llaneros y Deportivo Cali.

Con el conjunto 'cardenal' alcanzó un título de Liga en 2023 y, gracias a su buen momento, ha sido convocada en varias oportunidades a la selección Colombia, lo que reafirma que es una de las jugadoras más importantes del país.

Ahora solo queda esperar que se conozca el nuevo rumbo de esta futbolista de 23 años, que nunca ha estado en el fútbol internacional, pero que podría estar viviendo su primera experiencia en las próximas semanas.

