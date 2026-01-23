Santa Fe descartó otro jugador con pasado en Millonarios

Este mercado de fichajes no está para nada terminado para Independiente Santa Fe que quiere seguir dando de qué hablar para afrontar la Copa Libertadores, la Liga BetPlay y la Copa BetPlay. Ya ficharon a un defensor central que era otra de las prioridades y ahora esperan cerrar los cuatro cupos internacionales.

Se hablaba de un defensor central internacional, pero anunciaron un cambio de planes con Juan Sebastián Quintero como la nueva cara en esa zona. Sin dar las posiciones, Pablo Repetto afirmó que quedan por definir ya sea uno, dos o tres fichajes más para cerrar este libro de pases, que, en cantidad, luce muy bien para el cuadro cardenal.

Con Luis Ángel Palacios y Edwin Mosquera, el cuadro cardenal se armó en el costado derecho e izquierdo respectivamente. Sin embargo, en la izquierda también está Omar Fernández Frasica. La idea es tener recambio en todas las posiciones y quieren fichar a otro jugador en ese puesto.

Buscan a un extremo por izquierda y varias personas empezaron a decir que este jugador sería un exjugador de Millonarios, algo que ya se ha venido normalizando, especialmente en este mercado con la llegada de Helibelton Palacios y de Edwin Mosquera procedentes del acérrimo rival.

EMERSON RIVALDO RODRÍGUEZ NO ENTRA EN LOS PLANES DE SANTA FE

Alexis Rodríguez comentó que Santa Fe estaba buscando o a Billy Arce, que fue rechazado, y Jáder Valencia, pues el Medellín quiere su salida en condición de préstamo. Bajo ese panorama, Jáder picaba en punta. Mientras tanto, el otro nombre que se rumoreó fue nada más ni nada menos que el de Emerson Rivaldo Rodríguez.

Este extremo inició en Valledupar su carrera deportiva y fue en Millonarios cuando explotó. De hecho, no le costó mucho para ser una de las grandes figuras del cuadro albiazul. A partir de ese momento, el jugador llamó la atención en otras ligas y lo ficharon en el Inter Miami donde compartió nada más ni nada menos que con Lionel Andrés Messi.

No tuvo mucha suerte en el Inter Miami y tuvo un salto a Santos Laguna. Regresó a Millonarios en 2024, saltó a Vasco da Gama y recaló en el último año en Ludogorets Razgrad de Bulgaria en donde suma 11 partidos disputados sin goles ni asistencias.

Guillermo Arango indicó que el jugador fue descartado en Independiente Santa Fe. Se espera que se confirme el fichaje del extremo que quieren en el cuadro cardenal. Si se sigue con ese interés por jugadores ex Millonarios, aparecen otros nombres como Jáder Valencia, Jhon Emerson Córdoba, Édgar Guerra o Luis Paredes.