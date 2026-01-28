Santa Fe le busca salida a Jugador que tiene contrato

Independiente Santa Fe tuvo un brillante inicio de temporada 2026 al conquistar la Superliga, después de derrotar con un contundente marcador global de 4-1 a Junior.

En la Liga BetPlay, el cuadro 'cardenal' no ha podido celebrar, pero ha rescatado importantes empates ante Águilas Doradas en condición de local y con Once Caldas como visitante.

Teniendo en cuenta que Santa Fe disputará la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores, el conjunto bogotano está conformando una fuerte nómina para tener una buena participación.

Santa Fe le busca salida a jugador

Este miércoles 28 de enero se dio a conocer en Voces del Deportes que Independiente Santa Fe está intentado ubicar en otro equipo al delantero Jorge Luis Ramos, quien no entró en los planes del entrenador Pablo Repetto.

Ramos regresó al conjunto 'cardenal', luego de un corto paso por el Club Deportivo FAS de El Salvador.

Según se detalló, el delantero podría continuar su carrera en la primera división de Perú.

Santa Fe busca un extremo

A pocos días para cerrar el mercado de fichajes, Independiente Santa Fe sigue en la búsqueda de refuerzos.

El cuadro cardenal estaría a la espera de sumar un extremo para potenciar su plantel.