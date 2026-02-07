Las directivas del Deportivo Cali y el cuerpo técnico encabezado por Alberto Gamero aun no cierran el presente mercado de fichajes, quiere tener una nómina robusta que tenga variantes en todas las posiciones de la cancha, por eso, en las últimas horas se dio a conocer de un interés por un exjugador de Millonarios.

El entrenador samario de 62 años podría concretar la llegada de un jugador con el que fue campeón de liga con Millonarios, un delantero del gusto de Gamero que en su momento le ayudó mucho como revulsivo y que ahora podría volver a sus órdenes.

Campeón con Gamero en Millonarios podría llegar al Deportivo Cali

En las últimas horas se ha dado a conocer detalles sobre la situación del delantero Jáder Valencia, futbolista de 26 años que al parecer no tendría cabida en el Deportivo Independiente Medellín (que lo compró en julio el año pasado) y le estaría buscando salida en este mercado de fichajes ya sea como préstamo o en venta definitiva.

Pues bien, de acuerdo con información del periodista Felipe Sierra, el Deportivo Cali ha preguntado al Medellín por las condiciones de Jáder Valencia, el llamado ‘amuleto’ que tenía Alberto Gamero en Millonarios y que le ayudó varias veces a destrabar partidos con goles importantes.

Hya más equipos interesados en Jáder Valencia

La negociación no será sencilla para el Deportivo Cali, pues si realmente quiere tener al espigado delantero en sus filas deberá competir con otros clubes interesados en Jáder Valencia, pues según informó el periodista Julián Capera, el delantero nacido en Sucre ha despertado interés también en Santa Fe y en otro club de la Liga BetPlay.

Es importante mencionar que Valencia tiene contrato con el DIM hasta junio de 2028, pero el jugador no ha podido tener muchos minutos en cancha bajo la dirección técnica de Alejandro Restrepo, por eso, se estaría analizando una posible transferencia a otro club, recordando que Jáder tiene un valor en el mercado de 300 mil euros, jugador que dentro de su palmarés tiene dos ligas con Millonarios (2017 y 2023), dos superligas y una Copa BetPlay.