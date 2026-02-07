Oficial: Jhon Arias ya tiene nuevo equipo en Sudamérica

El Palmeiras ha dado a conocer de manera oficial el fichaje del colombiano Jhon Arias, quien regresa al fútbol brasileño tras su corto paso por el Wolverhampton de Inglaterra, conjunto al que había llegado en julio del año pasado.

El futbolista chocoano de 28 años, quien no logró brillar en el fútbol de la Premier League después de 6 meses, ha decidido regresar al fútbol brasileño donde se hizo ídolo de Fluminense, club que no pudo igualar la oferta del Palmeiras que puso sobre la mesa 25 millones de euros para ficharlo.

Lea también: Luis Díaz sigue cosechando triunfos: galardonado con este premio

Jhon Arias regresa al Brasileirao, pero no a Fluminense

El volante colombiano, que tampoco pudo asentarse como fijo titular en el Wolverhampton y que poco pudo aportar en números para que el conjunto inglés saliera del fondo de la tabla de posiciones en la Premier League, apenas 2 goles y 1 asistencia en 26 partidos disputados, ha decidido volver al fútbol donde supo brillar y ser apetecido por distintos clubes de Europa.

Se creía que Jhon Arias no jugaría en otro club brasileño que no fuera Fluminense, conjunto carioca que en su momento lo despidió como ídolo y que gracias a su negociación con el Wolverhampton tenía la chance de igualar la oferta de otro equipo y quedarse con el colombiano, sin embargo, el conjunto ‘Tricolor’ presentó una oferta inferior (unos 5 millones de euros menos) y no pudo retener al volante.

La decisión de Jhon Arias se habría tomado pensando en el Mundial 2026

El rendimiento del chocoano no lleno las altas expectativas por las que fue comprado en su momento por el equipo de la Premier League, sin embargo, muchos defendieron a Jhon Arias argumentando que necesita tiempo de adaptación al fútbol que es considerado como el más difícil del mundo.

Pese al corto tiempo en la Premier League, Jhon Arias decidió que lo mejor para su rendimiento sería volver al fútbol brasileño, una competencia que conoce muy bien, donde supo destacarse y que seguro le ayudará a tener un alto ritmo para llegar bien a lo que será el Mundial 2026 con la Selección Colombia que dirige el técnico Néstor Lorenzo, sabiendo además que el volante no tiene su cupo asegurado en la convocatoria final.

En otras noticias: Así llegó James al Minnesota United