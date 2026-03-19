Campuzano y Tesillo no jugarán partidos importantes tras ser expulsados

El clásico entre Millonarios y Atlético Nacional trajo consigo varias consecuencias para el cuadro 'verdolaga', ya que no solo se fue de la capital del país sin puntos y goleado, sino que también con dos bajas sensibles en la plantilla para los próximos duelos

Los 'embajadores' se impusieron por goleada 3-0 y ascendieron drásticamente en la tabla de posiciones, mientras que Nacional se mantiene líder de la competencia aunque con un panorama complejo para los siguientes duelos tras las expulsiones que protagonizaron Campuzano y Tesillo.

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Tesillo se perdería al menos un partido y Campuzano dos

El Estadio Nemesio Camacho El Campín fue el escenario deportivo que le abrió sus puertas a un nuevo clásico entre Millonarios vs Atlético Nacional y que fue testigo de tres golazos anotados por Leonardo Castro, Mateo García y Rodrigo Contreras, a quien le gustó marcarle goles al 'verde paisa', tal como lo demostró también en la Copa Sudamericana.

El equipo comandado por Diego Arias no llegó concentrado a la capital del país y tuvieron un par de situaciones que los desconcertaron completamente. Alfredo Morelos erró el penal que pudo haber colocado a Nacional arriba en el marcador y luego comenzaron a llegar las expulsiones.

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William Tesillo fue el primero en perjudicar al equipo al ver la doble amarilla y salir del terreno de juego sobre el minuto 34, lo que le impediría jugar la fecha 13 de la Liga Betplay.

Mientras que Campuzano se fue a tan solo cinco minutos de haber iniciado con el segundo tiempo tras un cabezazo a Contreras, lo que conllevó a la roja directa, lo que por reglamento no lo dejaría entrar a la convocatoria de Arias para la jornada 13 y 14.

Aún así hace falta que se confirme la decisión final por parte de Dimayor, ya que dependiendo el caso y reporte de los árbitros del compromiso esta sanción se podría extender más.

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Calendario y primer partido de Nacional sin Campuzano y Tesillo

Atlético Nacional tendrá un calendario apretado que iniciará nuevamente el sábado 21 de marzo cuando reciba en el Estadio Atanasio Girardot a Internacional de Bogotá, uno de sus principales perseguidores en la Liga Betplay y en donde no estarían Campuzano ni Tesillo.