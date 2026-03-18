Dimayor le amargó la fiesta a Millonarios luego del triunfo ante Nacional y le impuso sanción

Millonarios continúa siendo el equipo del momento y el centro de atención en el Fútbol Profesional Colombiano tras el resurgir que tuvo deportivamente desde la llegada de Fabián Bustos al banquillo técnico, lo cual ya le permitió ingresar de manera a los ocho mejores equipos de la Liga Betplay y de paso afianzar también un cupo a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

El cuadro 'embajador' revalida su buen momento en la competencia local en la fecha 12 en donde lograron vencer por goleada a Atlético Nacional. El resultado final fue de 3-0 en un duelo que terminó con nueve jugadores en el 'verde paisa' y tres puntos en el bolsillo para 'millos', pero los cuales no se pudieron celebrar de buena manera tras darse a conocer la sanción que les habría impuesto Dimayor.

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Dimayor castigó el mal comportamiento de Millonarios

Millonarios se ilusiona con su clasificación a la siguiente instancia de la Liga Betplay luego de hacer respetar su casa y vencer al 'verde paisa' en el marco de la fecha 12. Con anotaciones de Rodrigo Contreras, Mateo García y Leonardo Castro, el entrenador argentino volvió a celebrar tras la reciente derrota ante Boyacá Chicó.

Esta victoria llega en un momento importante para el club, ya que cada vez va favoreciendo su historial ante el más campeón de Colombia e imponiendo cierta hegemonía. Sin embargo, en el interior del club la fiesta tuvo una pausa significativa luego de un comunicado de Dimayor en donde se da a conocer una nueva sanción.

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El partido entre la escuadra 'ajedrezada' y el 'embajador' trajo consigo varias consecuencias, no solamente la perdida de los tres puntos, sino también un altercado que podría perjudicar a Diego Novoa tras una supuesta pelea con Jacobo Pimentel en el interior del estadio y una sanción económica por mal comportamiento.

Millonarios, en este duelo que se jugó en el Estadio La Independencia, contó con mala fortuna, un arbitraje polémico y actitudes que no se esperaban por parte de los jugadores, ya que cuatro de sus jugadores fueron amonestados con la tarjeta amarilla, lo que terminó con una sanción económica para el club equivalente a $1.750.905.

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Próximo partido de Millonarios en la Liga Betplay

Millonarios, ahora instaurado dentro de los ocho mejores de la competencia, deberá revalidar su buen momento en el marco de la fecha 13 para irse consolidando con un lugar en la siguiente ronda. En esta jornada se medirá en condición de visitante ante Once Caldas, duelo que se llevará a cabo en el Estadio Palogrande el sábado 21 de marzo sobre las 18:20 hora local.