Jugador del Pereira se despachó contra la cancha de El Campín: “Horrible”

Una de las fuertes polémicas que se ha formado en el fútbol colombiano es lo ocurrido con la grama del Estadio Nemesio Camacho de Bogotá, la cual se ha visto en un terrible estado, afectando seriamente el rendimiento de los equipos, que no han podido dejar su mejor versión en la capital de la república.

Ante el pésimo estado de la grama del estadio, varios jugadores de equipos visitantes y locales han mostrado su inconformidad con lo que está sucediendo en el ‘Coloso’ de la 57, pues ponen en riesgo su integridad por el estado del césped, además de poner en riesgo sus carreras profesionales.

Jugador del Pereira se despachó contra El Campín

Luego del compromiso entre Independiente Santa Fe y Deportivo Pereira, Yuber Quiñones, jugador del equipo matecaña, mostró su desacuerdo por el manejo que le está dando Sencia a la grama del estadio, dejando claro que está horrible y es difícil poder jugar buen fútbol allí.

“La cancha estuvo fea. Ni cuando estaba en Millonarios la cancha estaba así, es horrible. Perjudica a Santa Fe y a nosotros; no podemos jugar bien con una grama en este estado”, aseguró Yuber Quiñones.

Además del jugador del jugador del grande matecaña, Hugo Rodallega, jugador de Independiente Santa Fe, también mostró su disgusto por la grama de El Campín, catalogándola de “horrible”, teniendo en cuenta su rendimiento en el compromiso que se disputó el pasado miércoles 28 de enero.

IDRD se pronunció tras el pésimo estado de El Campín

Tras los diferentes comentarios en redes sociales, IDRD (Instituto Distrital de Recreación y Deporte) dio a conocer un comunicado, donde asegura que tiene vigilancia y control del estado de la grama del máximo escenario de los bogotanos.

“En el marco del contrato de concesión, Sencia es el responsable directo de la administración, operación y mantenimiento del escenario deportivo, así como del estado actual y futuro de la infraestructura, partiendo de las condiciones bajo las cuales fue entregado el estadio, y del cumplimiento de las normas aplicables.

El IDRD, mediante la interventoría del proyecto, ejerce su función de vigilancia y control sobre el cumplimiento del contrato, con un seguimiento específico a actividades clave del componente deportivo, entre ellas el mantenimiento de la grama. En ese sentido, el Instituto ha advertido a la concesión sobre la prioridad de estas labores y sobre la importancia de cumplir con los criterios técnicos y normativos establecidos para asegurar la adecuada ejecución del proyecto”.