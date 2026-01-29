Santa Fe y Pereira empataron en la terrible cancha de El Campín

Independiente Santa Fe y Deportivo Pereira protagonizaron un empate 2-2 en la noche de este miércoles 28 de enero, en un partido cargado de intensidad y polémica, correspondiente a la tercera fecha de la Liga BetPlay, disputado en un estadio El Campín, que mostró una cancha en malas condiciones.

Desde el arranque, el juego estuvo condicionado por el estado del terreno, que dificultó la circulación del balón y obligó a ambos equipos a apostar más por el juego directo. Aun así, Santa Fe intentó asumir la iniciativa, mientras Pereira se mostró ordenado.

Los Matecañas, que siguen sin poder contar con sus refuerzos por la restricción impuesta por la FIFA, lograron golpear primero. Al minuto 41 del primer tiempo, Marco Pérez apareció en el área para definir con fuerza a ras de piso y poner el 0-1, silenciando a la afición local.

El golpe no frenó a Pereira, que salió con ambición en el complemento. Al 55’, Yúber Quiñones firmó uno de los mejores goles de la fecha con un soberbio tiro libre directo que se coló en el ángulo, dejando sin opciones al arquero cardenal y ampliando la ventaja.

Con el 0-2 en contra, Santa Fe reaccionó empujado por su público. Al minuto 63, Christian Mafla descontó con un certero cabezazo tras un preciso centro de Alexis Zapata, devolviendo la ilusión al conjunto bogotano.

Solo cuatro minutos después, al 67’, llegó el empate. Edwin ‘Shirra’ Mosquera tomó el balón fuera del área y sacó un potente remate que venció al guardameta pereirano para el 2-2, desatando la euforia en El Campín.

El tramo final del partido estuvo marcado por la polémica arbitral. Al minuto 79, Shirra Mosquera fue expulsado de manera injusta en Santa Fe, decisión que generó fuertes reclamos desde el banco local.

Cinco minutos más tarde, al 84’, el juez volvió a ser protagonista al mostrarle la tarjeta roja, también de forma discutida, al lateral Wlamer Pacheco en Deportivo Pereira, equilibrando nuevamente las cargas en el campo.

Con diez hombres por lado, el marcador no se movió más. Santa Fe llegó a tres puntos en el campeonato, mientras que Pereira sumó su segunda unidad.

Próximos partidos de Santa Fe y Pereira

En la próxima fecha, el conjunto cardenal visitará a Boyacá Chicó el sábado 31 de enero y los Matecañas recibirán a Junior el lunes 2 de febrero.