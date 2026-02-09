Carlos Antonio llenó de elogios a jugador de Millonarios: “qué bueno que es"

Uno de los partidos más atractivos de la pasada fecha 5 en la presente Liga BetPlay era sin duda el duelo protagonizado por Deportivo Cali y Millonarios, duelo que finalmente no cumplió con las altas expectativas y pese a tener buena dinámica y una que otra llegada de peligro para ambas escuadras, terminó empatado a cero goles.

El compromiso tuvo a un equipo ‘azucarero’ con la mayor intención de ser protagonista en zona de ataque, mientras que Millonarios apostó por ser algo más reactivo y utilizando el contragolpe con hombres como Carlos Darwin Quintero, Leonardo Castro y Rodrigo Contreras, sabiendo además que Radamel Falcao ingresó al segundo tiempo.

Carlos Antonio llenó de elogios a jugador de Millonarios: “tiene que jugar siempre”

El reconocido analista deportivo habló en su programa ‘Palabras Mayores’ de Win Sports y llegó a una conclusión tras el llamado ‘Clásico Añejo’ del futbol colombiano, destacando las habilidades del delantero argentino, Rodrigo Contreras, uno de los nuevos fichajes que el conjunto ‘albiazul’ tiene para esta temporada.

“Ese es un jugador que tiene que jugar siempre, es el jugador que saca la cara en Millonarios... qué bueno que es, gran fichaje, siempre tiene que ser titular. Toda la plantilla del equipo azul forma el 97 % de lo que es Rodrigo Contreras, ojalá sigan fichando a jugadores así del extranjero”, afirmó Carlos Antonio Vélez.

¿Cómo es el contrato de Rodrigo Contreras en Millonarios?

El centro delantero argentino de 30 años, que ha jugado todos los cinco partidos de Millonarios como titular en esta Liga BetPlay, se ha ganado su puesto en el equipo azul de la capital del país con su entrega y talento, recordando que el jugador ha logrado dos anotaciones hasta el momento y ha permanecido en cancha por más tiempo que el propio Leonardo Castro, siendo el caucano el que está siendo sustituido primero.

Contreras llegó a Millonarios en condición de préstamo por un año y con opción de compra, futbolista que pertenece al Deportes Antofagasta de Chile, quien es dueño de sus derechos deportivos hasta diciembre de este año, una fecha en la que posiblemente podría renovar su vínculo con Millonarios si continúa con ese gran nivel.

