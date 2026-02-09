[Video] Cali y Millonarios se sacaron chispas, pero no pasaron del empate

El Estadio del Deportivo Cali fue el recinto deportivo donde se desarrollarán las acciones del partido que fue protagonizado por el equipo ‘azucarero’ y Millonarios, duelo correspondiente a la fecha 5 de la presente Liga BetPlay.

El llamado ‘Clásico Añejo’ del fútbol colombiano que tenía al técnico Alberto Gamero enfrentando nuevamente a su exequipo, un duelo especial donde el cuadro ‘embajador’ buscaba su primer triunfo en el campeonato con el debut del argentino Fabián Bustos en el banquillo.

Lea también: Programación de la sexta fecha de Liga Betplay 2026-I

Así fue el partido entre Deportivo Cali y Millonarios

Se presentó un partido dinámico con buena intensidad y jugadas de peligro para ambas escuadras, especialmente en el priemr tiempo, donde el Deportivo Cali fue el que más insistencia tuvo en zona ofensiva, sin embargo, sus remates de media distancia no fueron tan precisos ni certeros.

Por su parte, Millonarios apostó en primera instancia a una postura más reactiva, con una defensa de tres jugadores y buscando hacer daño con ayuda de contragolpes, una estrategia con la que logró incomodar al Cali, donde hubo incluso un gol de Leonardo Castro que fue anulado por un fuera de lugar.

Lea también Jarlan Barrera recibió portazo en la Liga BetPlay: nuevo rechazo en su futuro

¿Cómo quedó el partido entre Cali y Millonarios?

En el segundo tiempo, donde el desgaste en las piernas de los futbolistas se empezó a sentir, la sensación del partido empezó de la misma forma, un Deportivo Cali con ganas de dominar y pisando el área rival probando con remates de media distancia, donde el más peligroso fue uno por parte del ‘Titi’ Rodríguez con un balón que pasó cerca al arco defendido por Diego Novoa.

El partido empezó a decaer en intensidad y empezó a pausarse más seguido por faltas en la mitad de la cancha, sin embargo, Cali arremetió en los minutos finales y hubo otra llegada del ‘Titi’ que fue justo fue desviada por Andrés Llinás, en otra jugada peligrosa para el cuadro ‘azucarero’.

Millonarios terminó defendiendo con casi todos sus hombres en propio campo, una postura peligrosa que por poco termina con un golazo del Cali por una nueva jugada individual de Rodríguez, que eliminó rivales, pero terminó errando el gol, dejando el 0-0 definitivo en el marcador.

En otras noticias: Colombia obtuvo su primer triunfo en el Sudamericano Femenino Sub-20 de Paraguay 2026