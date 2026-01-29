Carlos Antonio señaló el técnico que necesita Millonarios

Luego de la derrota 2-1 ante Deportivo Pasto por la tercera fecha de la presente Liga BetPlay, las directivas de Millonarios han decidido dar por finalizado el proyecto deportivo del técnico Hernán Torres, que luego de poco más de 5 meses en el cargo sale del conjunto ‘albiazul’.

La continuidad de Hernán Torres parecía cada vez más insostenible, especialmente por las derrotas y el estilo de juego mostrado en los primeros partidos de este 2026, donde poco se mostró en zona ofensiva y el equipo se vio altamente vulnerable en defensa, sobre todo en el juego aéreo.

Carlos Antonio Vélez y el técnico que necesita Millonarios

El periodista deportivo habló en su programa ‘Palabras Mayores’ y se refirió a la situación que atraviesa Millonarios tras la destitución de Hernán Torres, señalando que el equipo está muy mal diseñado y dio luces del nuevo técnico que necesita el conjunto ‘embajador’.

“Necesitan un técnico con caché, no vinculado con empresarios locales, que tenga un recorrido internacional porque tienen Copa Sudamericana, lo que pasa es que están acostumbrados a lo mismo... piensan más en los abonos y en cuántas camisetas venden”, dijo CAV.

“Millonarios es un equipo muy mal diseñado, piensan en lo administrativo, lo gerencial, lo comercial, pero y la cancha, mientras venden mercadeo Nacional y Santa Fe celebran los títulos... gracias a David González están en Sudamericana y lo echaron”, añadió el analista deportivo.

El pedido expreso que pidió CAV a la dirigencia de Millonarios

El analista deportivo puso confianza en el nuevo director deportivo que tiene el cuadro ‘albiazul’, Ariel Michaloutsos, asegurando que él debe encargarse de la contratación del nuevo entrenador, advirtiendo que la idea es desligarse por completo de los consejos de Ricardo ‘el gato’ Pérez.

“¿Qué hay que hacer?, trajeron a Ariel para que reemplace la nefasta labor del ‘gato’ Pérez, denle la responsabilidad al argentino, pero mientras el técnico esté a merced del mercadeo pueden traer a cualquiera y todo seguirá igual de mal”, concluyó Carlos Antonio Vélez.