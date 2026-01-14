Carlos Bacca habló sobre su continuidad en Junior: hay decisión

Inicia una nueva temporada en el fútbol profesional colombiano y Junior de Barranquilla se alista para los retos del 2026. El primero de ellos será la Superliga BetPlay, en la que enfrentarán a Independiente Santa Fe, este jueves 15 de enero, en el estadio Metropolitano.

El campeón de Colombia no solo tendrá la obligación de revalidar el título de Liga, en la mira está la Copa Libertadores. Los refuerzos se han sumado al elenco de Alfredo Arias, donde se destacan nombres como Jannenson Sarmiento, Jean Carlos Pestaña, Kevin Pérez y Juan David Ríos.

Además, está la expectativa de la confirmación de Luis Fernando Muriel, quien, para muchos, sería el fichaje de la temporada en la Liga BetPlay. El nacido en Santo Tomás compartiría camerino con Teófilo Gutiérrez y Carlos Bacca, leyendas del tiburón.

De hecho, el número 70 estuvo presente en el homenaje a los jugadores campeones de Liga BetPlay.

¿Qué pasa con Carlos Bacca en Junior?

Carlos Bacca sufrió una lesión en el talón de Aquiles, la cual lo dejó sin competición durante el segundo semestre del 2025. Ahora, pensando en la nueva temporada, se hablaba de lo que sería su continuidad en el elenco tiburón.

En la noche del martes 13, Junior de Barranquilla rindió homenaje a los campeones de Liga BetPlay 2025-II, además, de presentar a algunos de los nuevos jugadores que afrontarán Superliga, Liga BetPlay y Copa Libertadores.

Carlos Bacca aclaró rumores sobre su futuro en el Junior

Uno de los jugadores que estuvo presente en el evento, fue Carlos Bacca. El delantero habló con los medios de comunicación y se refirió a su continuidad en Junior “El día 5 que entramos tuve la oportunidad de hablar con el profe, con su cuerpo técnico y siempre me han reiterado su confianza. El profe siempre está cerca, igual que su asistente, me dijeron que me recuperara rápido. Me llena de tranquilidad, porque siempre me han dicho que el cupo está ahí”.

Agregó “Me siento bien, dándole la gloria a dios que me ha ayudado en mi recuperación. Ha sido un periodo de aprendizaje, de disfrutar en familia, sabiendo que llevo muchos años en la carrera. Con muchas ganas de ponerme la camiseta de Junior, saben el amor que tengo por este club”.



